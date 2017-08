Følg valgdebatten i Kimen direkte på bladet.no

I kveld, torsdag, inviterer NRK Trøndelag og Adresseavisen til valgdebatt i Kimen.

Tema for kvelden er kommunereformen, amerikanske soldaters nærvær på Værnes og sentraliseringen som foregår over hele landet.

Flere lokale deltar

Trønderske politikere fra både nord og sør deltar, og tre av våre kandidater ved stortingsvalget senere i høst skal i debatt.

Marit Arnstad (SP) og Ingvil Kjerkol (AP) skal i duell med Elin Agdestein (H), Sivert Bjørnstad (Frp) og Åsta Marie Lande Lindau (KrF) om kommunereformen. De to skal også i debatt om sentralisering sammen med Sivert Bjørnstad (Frp), Andre Skjelstad (V) og Gjertrud Berg (MdG).

Espen Teigen (Frp) skal være med i panelet som skal debattere de amerikanske soldatenes tilstedeværelse på Værnes. Motdebattanter her er Elin Agdestein (H), Torgeir Strøm (SV) og Ragna Vorkinnslien (Rødt).

I tillegg skal Stjørdalsordfører Ivar Vigdenes være med på innledningen foran debatten omkring US Marines og Værnes.

- Viktig for valgresultatet

Reportasjeleder Linda Bjørgan i NRK gleder seg til en spennende debatt.

- Kommunereformen er en av de viktige sakene for valgresultatet i Trøndelag. Spørsmålet om en opprusting eller nedrusting av Trøndelag som militær base er også veldig aktuelt, med tanke på at Værnes kan bli Natos største landbaserte base i Europa. Sentralisering og politireform er en annen sak som betyr mye for tryggheten befolkningen opplever. Både Adresseavisen og NRK Trøndelag har hatt flere saker på disse temaene de siste dagene, og disse vil nok også bli en del av debatten, tror Bjørgan til adressa.no.

Debatten sendes direkte på NRK 2.

- For første gang vil en slik valgdebatt i Trøndelag også sendes på riksdekkende TV. Både denne debatten og den som skal holdes på Byscenen 5.september vil bli sendt på NRK 2. Det er kjempespennende, synes Bjørgan.