Har gjort klar 6000 P–plasser

Det er Eva Anita Rømo som forteller dette, og hun har arrangøransvaret for logistikken rundt trafikken inn og ut fra messeområdet.

– Vi har jobbet mye for å kunne ta imot de besøkende på en best mulig måte. Dette er en utstilling hvor også svært mange kommer langvegsfra, de kjører bil, og vi har forberedt oss, og har opp mot 6000 parkeringsplasser, sier Rømo.

Buss fra sentrum

–For å dempe bruken av bil inn til messa, særlig med tanke på de som bor i kommunen, i sentrum, settes det opp busser med avgang fra sentrum til messeområdet. Disse bussene går fra Torget, også innom Stjørdal stasjon for å fange opp folk som kommer med toget, og som skal videre for å besøke årets utstilling. Disse bussene vil også stoppe på de ordinære holdeplassene etter behov, sier Eva Anita Rømo.

To P–områder

Allerede på E6 skiltes det retning mot utstillingsområdet.

– Vi skilter også for trafikken sørfra på E6 at det vil lønne seg å kjøre gamle E6 fra Hommelvik og over Gevingåsen, da som alternativ til Helltunellen. For disse, som også for alle de andre som kommer fra Hell opp Selbuvegn, er det parkering i området NAF–senteret og Lånkebanen. Vi har ute parkeringsvakter her, som også ved det andre parkeringsområdet, to jorder ved Frigårdsvegen. Dette da beregnet for de som kommer fra sør–sørøst etter Selbuvegen, sier Rømo.

Mest på lørdag

Det er store forhold Rømo jobber etter, men hun mener at planene er så gode at trafikkavviklingen skal gå greit.

– Vi mener å ha en god plan for trafikken ut og inn til området. Viktig at de som er i området, og skal på messa, at de ferdes i tråd med de anvisninger som blir gitt. Sjølsagt er vi i beredskap, og planene rundt trafikkavviklinga har vi laget etter møte både med politi og folk fra vegkontoret i fylket, sier Rømo.

Arrangøren forventer flest besøkende på lørdag, og da også den største trafikken.

– Bussene vi setter opp fra Torget, kjører sjølsagt også retur, og er gratis å bruke, sier Eva Anita Rømo.

Fordelen med Agrisjå i forhold til andre store arrangement på Frigården, er at folk vil komme og reise gjennom hele helga, og ikke til et bestemt tidspunkt som for eksempel i forbindelse med VM-runder i rallycross.