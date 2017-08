Hvor høyt får du kaninen til å hoppe?

Sprett kaninklubb og Innherred kaninhoppeklubb låner ut kaniner og går sammen med, når du prøver hinderbanen.

Kaninene liker godt å hoppe. De søker mot hindrene og hopper av fri vilje. Hvor høyt eller langt de hopper, kommer an på dagsformen og humøret.

Trente kaniner

Medlemmene i kaninklubben trener sine kaniner, og det går an rykke opp i divisjonene. Belønningen for et godt hopp er kosing. Det liker kaniner godt, forteller Laila Stabforsmo i Innherred kaninhoppeklubb som gleder seg til å komme til Agrisjå.

–Kos er belønning ja. Men vi koser mye med kaninene hele tida, sier Stabforsmo.

For en liten penge kan alle få prøve å lede en kanin gjennom løype for å hoppe lengde og høyde.

Vil vise fram hobby

Litt av formålet med å være med på utstillinga er å få fram at kanin og kaninhopping er en artig hobby.

– Det er mange som har kanin, men som ikke vet om oss. Det har vi lyst til å gjøre noe med, sier Stabforsmo.

På trening

På Medbroen gård i Stjørdal har Sprett kaninklubb trening. Kaninene som tas med på konkurranser over hele landet, visrt seg å være i god form – og i skikkelig kosehumør. De blir nok et populært innslag på landbruksutstillingen.

– Lørdag skal vi ha en liten oppvisning. Da får folk se litt høyere hopping av kaninene, forteller Stabforsmo.