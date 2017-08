Vil flytte E6-pengene til jernbanen

SV vil stoppe de store veiutbyggingene, som utvidelsen av E6 gjennom Malvik, og heller bruke mye mere penger på jernbane. Det er en del av partiets plan for en raskere redusering av klimautslippene.

–Skal vi klare å nå de nasjonale målene om redusert klimautslipp kan vi ikke fortsette å bygge ut hovedveiene til firefelts motorveier. Våre alternative forslag til Nasjonal transportplan tok sikte på en kraftig redusering av klimautslippene, ikke engang i framtiden, men i løpet av de neste fire årene, sier stortingskandidat Lars Haltbrekken, som er godt fornøyd med de siste meningsmålingene for SV.

Ved forrige valg kom SV i Sør-Trøndelag inn på utjevningsmandat. Slår meningsmålingene til ved valget denne gangen er partiet inne på en sikker plass. Alle målingene så langt gir SV en jevn økning i oppslutning.

Lite har skjedd

SV er positiv til å bidra til at biltrafikken inn mot de store byene skal reduseres, og erstattes med økt bruk av kollektivtrafikk.

–Politikerne har lenge vært flinke til å vedta hvilke mål de framtidige politikerne skal nå, men det ikke har skjedd noe som helst etter at Stortinget vedtok målene for å redusere klimautslippene. Så lite er gjort at vi ikke vil klare å nå de målene som er satt nasjonalt. SV mener det må skje noe konkret i den neste stortingsperioden, slår den tidligere lederen for Natur og Ungdom og Naturvernforbundet fast.

–For å nå målene må vi sørge for at elbil alltid skal være billigere å kjøpe og rimeligere i drift enn biler som kjøres på bensin og diesel. Elbileiere kan ikke forvente at det fortsatt skal være gratis å kjøre gjennom bomstasjonene. Men det bør være et mål at i 2021 skal ni av 10 være nullutslippsbiler, sier Lars Haltbrekken, som foretrekker tog, buss eller sykkel på sine reiser rundt i fylket også under en hektisk valgkamp.

Redusere bilbruken

Det er ifølge SV avgjørende at bilbruken reduseres for å nå utslippsmålene.

–Skal vi redusere utslipp må det skje ved mindre bruk av bil. Da må det satses mer på jernbane både for godstransport og for flere passasjerer. Problemet har vært at det parallelt med utbygging av jernbanen også bygges ut firefelts motorveier. Det vil bety at selv med elektrifisering og dobbeltspor vil biltrafikken fortsatt utgjøre en for stor andel av transporten, mener Lars Haltbrekken.

Må satses på jernbane

–Lokalt ønsker vi å bidra til å redusere bruken av bil. Vi ønsker også å bli en del av Miljøpakken for å få tilgang på midler til kollektiv, gang. og sykkelveier. Da må det satses på jernbane, som med flere avganger vil være et godt tilbud til arbeidspendlerne som reiser gjennom kommunen vår. Da må dobbeltspor komme så raskt som mulig, mener Rakel S. Trondal, som er partiets gruppeleder i kommunestyret og formannskapet i Malvik og medlem av fylkesutvalget.

Doble løp i de tre tunnelene på E6 gjennom Malvik er et eget prosjekt som handler om krav til sikkerhet, og tunnelen vil uansett bli bygd ut. Men strekningene mellom tunnelene mener SV det ikke er nødvendig å bygge ut med firefelts, når målet er at det skal bli færre biler som bruker veien.

–I samferdsel kan vi ikke gjøre som Ole Brumm, si ja takk til begge deler. SV velger jernbane og sikkerhet langs veiene våre. For sikekrheten vet vi at det midtdeler som er viktig. Men det er ikke nødvendig med firefelts vei for å kunne montere midtdeler. sier Lars Haltbrekken.

Jernbane til Tromsø og Kirkenes

SV har i sitt arbeidsprogram vedtatt at de skal jobbe for å forlenge jernbanen nordover til Tromsø og Kirkenes.

–Det er et langsiktig mål som neppe lar seg gjennomføre i løpet av den neste stortingsperioden. Men for SV er det et mål å gi de to nordligste fylkene et jernbanetilbud. Der er det flere mulige alternativ som vi må se nærmere på. Det kan løses med delvis å bruke jernbanetraseer i Sverige og Finland der det er mulig å koble seg på det eksisterende jernbanenettet på samme måte som godstransporten i dag går langs Artic Rail. Det vil bety at det ikke er nødvendig å bygge ny jernbane på hele strekningen på norsk side for å få dette til, sier Haltbrekken.

Meråkerbanen

For SV i Trøndelag er det like viktig å oppgradere både Meråkerbanen og Trønderbanen, som partiet vil utvide til Røros.

–Det er mye bedre jernbanetilbud fra Hamar enn det er fra Trondheim til Røros, sier Lars Haltbrekken.

–Med dagens regjering tror jeg ikke det vil bli prioritert en oppgradering av Meråkerbanen. Men den strekningen er kjempeviktig for oss i Trøndelag. En oppgradering av Meråkerbanen vil øke muligheten for å sende mer gods med tog fra svensk side. Og Meråkerbanen har potensial til å øke passasjertrafikken, mener Trondal og Haltbrekken.