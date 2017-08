Inviterer til midnattskonsert på Steinvikholmen

Det handler selvsagt om Skatval Hornmusikklags midnattskonsert på Steinvikholmen på sen kveldstid lørdag 26. august.

Det er et prosjekt som ikke er helt risikofritt.

– Om det er risikosport å arrangere utendørskonsert i Trøndelag? Joda. Men vi torde det i fjor, og vi tør det i år også. Noen «Plan B» har vi ikke. Vi må bare håpe på at dette går bra, sier Sissel Austad og Jenny Elise Øyen fra korpsets konsert-komité.

Borggården

Konserten foregår under åpen himmel inne i borggården, omgitt av gamle, solide murer. Her skal korpset selvsagt spille selv. Men de har også hentet inn gjester til kvelden.

– Under konserten i fjor hadde vi Ole Edvard Antonsen og Are Hembre som gjester. Av disse to kommer bare Are Hembre i år. Men Rein Alexander kommer, og det gjør også Mona Grudt. Disse tre skal synge hver for seg, og de skal synge sammen, forteller Jenny Elise Øyen og Rigmor Austad.

Gjester

Are Hembre trenger neppe noen nærmere presentasjon for et lokalt publikum. Det gjør kanskje ikke Rein Alexander heller. Han er kjent fra en rekke opptredener, ikke minst innen musikal-sjangeren. Han har også vært på Steinvikholmen før, ettersom han hadde rollen som Kristoffer Rustung i slottsoperaen «Olav Engelbrektsson» for tre år siden.

Heller ikke Mona Grudt trenger noen nærmere presentasjon, vil vi tro, selv om hun er mest kjent for andre ting enn som sanger.

Variert repertoar

– Repertoaret? Det blir temmelig variert. Det spenner fra musikk av Beatles til «O sole mio», fra musikk fra Les Misérables til Bør Børson. Korpset vil framføre smakebiter fra hele repertoaret vårt, og da blir det både marsjer og storband, forteller de to.

Hvis korpset stiller fulltallig, noe de to regner med at det gjør, teller de 44 musikere, ledet av dirigent Geir Ulseth.

Mat og musikk

En konsertbegivenhet under åpen himmel på Steinvikholmen byr ikke bare på musikk. Den byr også på mat. En time før selve konserten starter, serverer korpset nemlig fiskesuppe.

– Ellers må alle som kommer, huske å ta med seg stol selv, understreker de to talskvinnene for Skatval hornmusiklag.

Tradisjon

Årets konsert er ikke den første i historien. For flere år siden hadde hornmusikklaget konserter på Steinvikholmen. Rigmor Austad og Jenny Elise Øyen gir følgende forklaring på hvorfor korpset har tatt opp igjen tradisjonen.

– Vi tok det opp igjen i fjor etter at Ole Hammer, som spiller i korpset, begynte å snakke om hvordan det hadde vært før. Dermed ble vi enige om at «jo, den tanken kjøper vi. Vi prøver!». I fjor, på den første konserten i nyere tid, samlet vi rundt 500 tilhørere. Nå er det dessuten en gullkantet anledning ettersom det ikke er opera på Steinvikholmen i år. Nå håper vi at folk møter opp. Vi gleder oss!