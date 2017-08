Tatt med hasj og kokain – bortvist fra landet

Mannen i 30-årene kom til Trondheim lufthavn Værnes med fly fra Spania onsdag kveld. I en ordinær tollkontroll viste det seg at han hadde med seg 18 gram hasj og 0,5 gram kokain.

Politiet ble kontaktet og mannen ble pågrepet og satt i arresten.

Strenge krav

Det ble opprettet straffesak. Ordensmakten satte også i gang en prosess for å få franskmannen utvist fra Norge.

– Utlendinger som blir tatt med narkotika av en viss mengde prøver vi å sende ut av landet. Men det er betydelig vanskeligere å utvise EU-borgere, og det er strengere krav enn til land utenfor Schengen, sier politisjef på flyplassen på Værnes, Tore Sparby.

Politiet fikk avslag på forsøket på utvisning. I stedet fattet UDI et bortvisningsvedtak. Mannen ble satt på flyet til Frankrike via Oslo fredag ettermiddag, opplyser Sparby.

– Hvis vedkommende blir tatt for en straffbar handling på nytt i Norge, så blir han utvist for to år, forteller han.

Vedtok forelegg

Når mannen har betalt for utlegget for flybillettene på tur hjem til Frankrike, så kan han fritt besøke Norge igjen.

Franskmannen vedtok et forelegg på 10.000 kroner etter han ble tatt med narkotikaen.