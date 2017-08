Truet politibetjent etter promillesjekk

Det skjedde etter at mannen som er i slutten av førtiåra, ble knepet i promillekontroll på E6 i Stjørdal. Episoden skjedde en kveld i november i fjor.

Nå har statsadvokaten i Trøndelag tatt ut tiltale mot stjørdalsmannen. Den må han nå møte i retten og svare for.

Ifølge tiltalebeslutningen skjedde voldsbruken og truslene mot politibetjenten da bilføreren ble tatt med til Sentrum politistasjon i Trondheim for legekontroll og promilleprøve. Blodprøven som ble tatt ved ett-tida på natta viste en promille på 2,15.

Da mannen ble framstilt for blodprøve, skal han ha sparket en politibetjent under kneet. Han skal samtidig ha truet politimannen med at han skulle finne ut hvor denne bodde, hvem han var gift med, hvilke barn politimannen hadde, og at han skulle ta seg av kona hans. Stjørdalsmannen er også tiltalt for å ha truet legen som skulle ta blodprøve av ham.

Stjørdalsmannen er også tiltalt for å ha slått til en annen kar i Stjørdal i ansiktet med flat hand samme kveld.