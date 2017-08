– Holdt løftet om godt vær

Det var nok liten tvil om hvem av de to rikspolitikerne som sanket mest sympati blant publikum på landbruksmessa. Dette var Senterpartiets hjemmebane.

Fremskrittspartiets Per Sandberg prøvde å blidgjøre forsamlingen så godt han kunne.

Lovte godt vær

– Før valget i 2013 lovte jeg til og med godt vær. Det løftet har jeg og Fremskrittspartiet holdt, utbasunerte han til stor munterhet blant publikum.

Ordstyrer Øystein Syrstad grudde seg litt til oppgaven med å holde styr på de to motpolene i norsk politikk. Han prøvde å få inn noen velformulerte spørsmål, men de to debattantene var i stor grad sjølgående foran et engasjert publikum.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum oppfordret fiskeriminister og Frp-politiker Per Sandberg til å lære av landbruket. Norske primærnæringer trenger trygge rammevilkår, var budskapet.

Sandberg på sin side ba Vedum og Senterpartiet slutte med å reise rundt og snakke ned næringsliv og bygder.

–Faktum er at Norge går så det suser under denne regjeringen, var Sandbergs budskap.

Bursdag

Agrisjå ble åpnet av Arbeiderpartiets statsministerkandidat Jonas Gahr Støre. Han hadde bursdag på åpningsdagen og setter stor pris på å bli invitert til landbruksmessa i Stjørdal.

–Det er oksen Braut og jeg som har bursdag i dag, ler Støre.

Statsministerkandidaten legger ikke skjul på at han er litt usikker på hvem som er mest populær blant publikum på landbruksmessa.

Lokale partifeller fra Arbeiderpartiet i Stjørdal stilte med bursdagsgave til partisjefen. Han fikk et lokallaget sitteunderlag til å ta med hjem.

–Men du får ikke lov til å sette deg nedpå for etter valget, presiserte partifelle og stortingskandidat Ingvild Kjerkol.

Framtidstro

Jonas Gahr Støre fikk litt tid til å oppleve bredden i Agrisjå på Frigården.

–Utstillinga vitner om en stor bredde, hardt arbeid og ikke minst stor framtidstro og oppfinnsomhet blant folk som er knytta til landbruksnæringa, sier Støre.

Han gir tydelig beskjed om at under en ny regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet så skal norsk matproduksjon opp og nedbygging av dyrkajord skal bli mindre.