Har samlet humler til Agrisjå

NIBIO, som før het Bioforsk Kvithamar, har deltatt på Agrisjå i mange år og er representert på messa i år også.

Utstilling med humler

– Vi synes landbruksmessa er en veldig fin anledning til å presentere hva vi arbeider med, og ikke minst til å snakke med gårdbrukere og andre som er interessert i jord- og hagebruk. Vi legger opp til en enkel stand hvor vi blant annet presenterer et prosjekt som heter ‘Kostnadseffektiv grovfôrproduksjon’, som Kvithamar har ansvaret for. Dette året har forsker Eveliina Kallioniemi laget en liten utstilling om humler, for å vise hvor viktige humlene er for landbruksproduksjon og kulturlandskap, sier forsker ved NIBIO, Lars Nesheim.

Trenger humlene

Eveliina Kallioniemi sier at hun har med seg i underkant av 10 humlearter tilAgrisjå.

–Bønder med avlinger som er avhengige av pollinering trenger humler. Og humler bidrar til større avlinger på noen arter som rasp, kløver og og for eksempel jordbær og bringebær, sier hun.

- Populasjonen går opp og ned

Hun forteller at humleartene gjør forskjellige jobber og at artsmangfoldet er viktig.

- Langtunga humler er viktig for de arter som har lange kronrør. For eksempel vil hagehumlen være mer effektiv for å pollinere blomster med lange rør som for eksempel rødkløver. Populasjonen av insekter går litt opp og ned. Dårlig vær kan gå ut over en populasjon, mens en annen populasjon klarer seg bedre. Derfor er økosystemet avhengig av flere arter, sier Kallioniemi.