Plukket plast i fjæra

Silja Fuglem har nylig vært ute for å plukke plast i fjæra. I løpet av et par timers innsats i fjæra sanket hun og mamma Tine Abrahamsen nok søppel til å fylle to hele sekker i fjæra mellom Intra og sandstranda ved Midtsand.

– Om vi fant mye? Uventet mye! sier mamma Tina Abrahamsen.

Mye plast

Hun forteller at søppelet som de samlet opp, for en stor del besto av plast.

– Ødelagte leker, plastposer, plastflasker og slikt. Noe av det kan nok ha blåst av gårde, men noe kan også være slikt som folk har kastet fra seg, sier Tine Abrahamsen.

Ordet fritt

Og nettopp plast i naturen er et tema som Silja er opptatt. Blant annet har medienes omtale tidligere i år av hvalen som døde fordi den hadde magen full av plast, gjort inntrykk på henne.

I vår skrev hun også et Ordet fritt-innlegg med tittelen «Jorden blir ødelagt». I innlegget, som sto på trykk i Bladet like før skolen sluttet i vår, skriver hun blant annet at plast har blitt et miljøproblem fordi den er skadelig for dyr.

Aksjon

Silja meldte seg på en aksjon i regi av nettstedet finn.no, som stiller plastsetkker til rådighet for dem som kan tenke seg å gjøre en innsats fopr å samle plast i naturen. Finn betaler også en hundrelapp for hver sekk som blir fylt med innsamlet plastsøppel.

– Vi er opptatt av miljø hjemme hos oss. Men det er de også på skolen. Jeg tror klassen må ha en veldig god lærer som klarer å skape så sterkt engasjement for miljøet, sier Tine Abrahamsen.