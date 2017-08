Bøndene sliter med klimaet

– Det blir nok ingen tredjeslått her i år, sier Odd Magne Storflor, leder i bondelaget i Hegra.

I likhet med de fleste som driver med landbruk i dalføret merker også lederen i bondelaget i Hegra en konsekvens av været som har vært i sommer.

– Gresset er 14 dager forsinket. Vanligvis slår de fleste gresset i løpet av den første uka, eller ei og ei halv uke ut i juni, mens i år var det veldig få som fikk slått noe før St. Hans. Vi bruker å slå tre ganger, men gresset trenger et visst antall dager med vekstforhold imellom. Forsinkelsen følger oss hele sesongen og ødela egentlig for tredjeslåtten.

Marerittaktig start

Storflor forteller at de fikk inn noe av gresset som gjenstår før regnet onsdag.

– Vi fikk lagt plast over en silo. Vi har en silo til å fylle og vi skal få til noen rundballer. Regnet som kom nå var av kort varighet, så det er ingen katastrofe. Men på forsommeren her da det regnet og regnet tre dager i strekk gikk fortvilelse over i nærmest resignasjon, sier Storflor, som høster gress til eget forbruk. Han har blant annet melkekyr.

– Hva betyr regn og fuktighet?

– Vi vil helst høste når det er tørt. Vannet renner av, men med vannet renner også en del av næringsstoffene vekk. Dessuten ønsker vi ikke å forringe åkeren og planterøttene med å kjøre for mye på fuktig åker. Det er som med plenene. Det går greit å kjøre på plenene når det er tørt, men hvis det er bløtt blir det spor.

– Er det klimaendringer, som bønder i regionen får merke?

– Om det er mangel av grøfting, klima eller en salig blanding av alt sammen, vet jeg ikke. Men det vi ser nå og som det snakkes en del om for tida, er at mens kornavlingene går opp, stagnerer gressavlingene eller så går de kanskje ned. Det letes etter årsaken. Været spiller kanskje inn, men det kan også være det at vi har fått større og tyngre utstyr og kjøretøy som muligens har uheldig påvirkning på jordene.

Halvert avling

Økobonde Vidar Kvittem synes heller ikke været er noe lystig.

– Det var sent i fjor og enda senere i år. Men vi får tro på høsten. Vi trenger en lang og varm høst. Men jeg må få lov å si at vi bønder i Stjørdal sliter med klimaet nå. Tror selv jeg kunne sett fram mot det dobbelte i avling for ti år siden. At klimaet har endret seg, merkes tydelig. Jeg ser når jeg er ute og kjører at det er mye grønt i kornåkrene. Det er antagelig mye fukt også og en del sopp antagelig. Det kan nok gå utover årets kornavlinger. Og det er det samme med potetåkrene, der er det nok også en del soppdannelse kan jeg tenke meg. Etter 20. juli, da sommervarmen først inntraff begynte det å gro i grønnsakåkeren. Jeg fikk høstet litt knutekål og grønnkål og litt brokkoli til matfestivalen, sier Kvittem.

Ikke nok skokk

Kvittem fikk ikke nok avling av jordskokk i fjor. Han hadde en avtale på hånden med michelinrestauranten Fäviken Magasin, men den falt i fisk.

– Det er noe med at for å levere må man få til en avling, og jeg var uheldig med en tørr forsommer i fjor, så det ble ikke det helt store. Jeg sendte et tilbud, men hørte ikke mer. De fikk vel skaffet til veie jordskokk fra et annet sted, sier Vidar Kvittem.

Bonden med gård i Banggrenda i Stjørdal hadde syntes det hadde vært artig å få levere til michelinrestauranten på svensk side, men på den annen side fikk han avsetning på jordskokken sin andre steder.

– Jeg ble kvitt jordskokken, så sånn sett spiller det ingen rolle. Fikk levert til andre restauranter og serveringssteder, blant annet så tok Meråker Fjellstue en del, sier Kvittem som også selger sine grønnsaker på Bondens marked i Trondheim.