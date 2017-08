Solgte varer for en halv milliard på messa

Sjefen sjøl, Ole Teodor Hofstad, er mer enn strålende fornøyd. Da vi ringte i går formiddag satt han og drakk en kopp kaffe. Den første hele koppen med varm kaffe han har inntatt etter åpninga på fredag.

Hofstad forteller at hele arrangementet har gått på skinner og at han er svært fornøyd med messeområdet.

– Her har vi hatt de store, de viktigste, men også mangfold. Fundamentet for hele arrangementet, de store, tunge maskinaktørene var her. De har bare en slik messe i året å forholde seg til. Det er tre store messeaktører eller et messetriangel, hvor Agrisjå har sin messe i år, Agroteknikk neste år på Lillestrøm og Agrovisjon i Stavanger i 2019. I 2020 er det igjen vår tur, og vi starter allerede med forberedelsene, sier Hofstad.

Fornøyd

Han vil så gjerne presisere...

– Vi må bare bruke så mange superlativer som vi kan. Dette ble en suksess fra ende til annen. Vi kan ikke si annet. Grunnlaget er utstillerne, de som var her, de som bruker titusener på titusener for å være her. Ja, noen betaler flere hundre tusener for å komme hit, for å få plass. Den største utstiller betaler 350 000 for å få plass.

– Hva selger de største for?

– Vi har mange ganger millioners salg under messa, sier Hofstad. Han legger også til at stadig flere utenlandske utstillere er tilstede.

Opprydding

Hos messeeier, Trøndersk Landbruk, er det syv personer som i halvannet år har jobbet med forberedelser til messa. I tillegg har opp mot 30 personer jobbet de siste fjorten dager med å legge til rette på messeområdet, og en del av disse deltar noen dager framover i opprydding på utstillingsarealet.

– Fantastisk, tenk over 30 000 besøkende, en knallsuksess, sier en tydelig glad Hofstad som trenger noen timer til for å fordøye arrangementet.