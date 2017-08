Starter med fysioterapi på treningssenteret

Vilvang jobber fra før på Klinikk for alle, men går nå inn i en halvstilling som treningsfysioterapeut på Spenst Stjørdal. Og det er stolt daglig leder Gry Mette Fossland som nå kan gi et bredere tilbud til sine medlemmer. Mens enkelte treningssenter satser på selvbetjente treningsrom, satser hun på å gi et bredest mulig tilbud.

–I det daglige har vi opplevd økt forespørsel etter fysioterapikompetanse. Overraskende mange har plager med problemer i nakke, skulder og rygg eller knær og hofter. Dette er generelle helseplager som mange har, sier Fossland.

–Går ikke de til fysioterapeutklinikkene?

–En del går dit. Men når man er medlem på et treningssenter, så har man tilgang til mye utstyr. Og vi kan effektivisere kundens tid ved gi dette tilbudet her. Samtidig er vi med på å få fortgang i helsekøa. Når man får slike skader og skal begynne med opptrening, så kommer man i køa. Nå kan vi tilby dette her på senteret, sier Fossland som presiserer at Vilvang er treningsfysioterapeut og gjør ikke noen manuell behandling.

–Derfor har vi ikke eget rom med benk og tradisjonell fysioterapibehandling, sier Fossland.

Veilede og gi råd

Vilvang har tidligere vært instruktør på Spenst og ser frem til sin nye rolle.

–Jeg skal veilede og gi råd til kunder som har plager. Det kan være i forkant eller etter operasjoner. Eller fra medlemmer som har problemer uten at de har vært innom helsesektoren. De som har et behov kan henvende seg i resepsjonen og bestille tid, sier Vilvang som jobber på mandager, onsdager og fredager.

–Er dette gratis?

–Medlemmene betaler ikke for den første timen med rådgiving. Det er en del av medlemskapet, men ønsker man tettere oppfølging én til én, så kjøper man den tjenesten på lik linje som man kjøper timer med personlig trener.

Utvidet tilbud

Fossland mener at de nå har er et utvidet tilbud som er litt ekstra.

–Jeg føler at vi har tatt et nytt steg med senteret. Vi gjør litt mer enn hva man kan forvente i et tradisjonelt treningssenter, sier hun.

–Vi ønsker å skille oss ut med at her får man noe mer enn bare tilgang på treningsapparat. Her treffer du folk og er en arena hvor mange får et nettverk utover treningen. Vi har lyktes å lage et møtested. Derfor satser vi videre på å fylle flere roller. Skille i produktet vårt er at man har et medlemskap som inneholder alt av gruppetimer. Inkludert spesialgruppetimer, som blant annet Vilvang skal ha, med timer for nakke, skulder rygg, kne og hofte, sier hun.

Blekkan tilbake

Steffen Blekkan har kommet tilbake.

–Steffen har videreutdannet seg som personlig trener på høyskolen i Sogndal og vi er veldig glad for at han nå har kommet tilbake. Han har PT-timer og gruppetimer. I vinter styrket vi også staben med Pål Sæther som er en veldig god løper for å treffe interessen for løping. Startet opp egen løpegruppe som ble veldig populært. Spisset kompetanse mot løpeteknikk. Også har vi fortsatt vårt kjerneprodukt med gruppetimer som har vært med i alle år, sier Fossland og ser utover lokalet som er pusset opp i løpet av sommeren.