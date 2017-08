Trondheim Parkering på vei til Malvik

Kommunestyret vedtok i juni i fjor at det ikke skal innføres parkeringsavgift i Malvik kommune. Men de folkevalgte ser at det er noen utfordringer på offentlige parkeringsplasser i sentrumsområdene i Hommelvik og på Vikhammer. Derfor ga de i det samme vedtaket rådmannen i oppdrag å kontakte Trondheim Parkering KF med sikte på å få på plass en samarbeidsavtale. Det skulle utarbeides en «intensjonsavtale om bistand til vurdering, planlegging og gjennomføring av tiltak som vil profesjonalisere parkering som tema i Malvik».

Rådgiving og planlegging

– Det er utarbeidet et utkast til intensjonsavtale som beskriver hvilke tjenester og tiltak det er naturlig at Trondheim Parkering og Malvik kommune samarbeider om. Dette gjelder eksempelvis planlegging og design av parkeringsløsninger i henhold til gjeldende lover og regelverk, generell parkeringsfaglig rådgivning, behandling av søknader om kort til forflytningshemmede, samarbeid knyttet til etablering av park & ride-løsninger og øvrige tiltak knyttet til miljøarbeid og så videre, skriver rådmannen i sin saksfremstilling til kommunestyret.

Ingen regulering

På de kommunale parkerings-plassene i Malvik er det i dag liten eller ingen regulering eller kontroll i forhold til langtids-parkering. Det finnes heller ingen betalingsløsninger for parkering i kommunen. Avtalen med Trondheim Parkering åpner for et framtidig samarbeid om etablering og kontroll, håndheving, for parkeringsbetaling og tidsbegrenset parkering, dersom kommunestyret skulle ønske slike løsninger.

På parkeringsplassene ved dagligvarebutikkene i Hommelvik og på Vikhammer, er private selskap inne med ansvar for oppmerking, skilting og kontroll av tidsbegrenset parkering.