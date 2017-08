– Sett av lunsj til HUNT

Han er på gjestelista til HUNT4 og åpningsshowet i Kimen. Camilla Stoltenberg, direktør for Folkehelseinstituttet kommer også.

1. september er startskudd for HUNT4, og det skal skje med med brask og bram.

HUNT håper at folk vil få med seg moroa. Det er ventet gjester fra fjern og nær.

Midt på dagen

- Det er bare å krysse av i kalenderen. Forhåpentligvis får folk lov å stikke en tur selv om det er midt i arbeidsdagen. Det er for en god og viktig sak. Showet varer en time, sier prosjektleder Cathrine Skonhoft. Hun presiserer at vi nord-trøndere gjør et kjempeløft for folkehelsa. Vi er med og redder liv på verdensbasis.

– Hvorfor er Stjørdal valgt som sted for lansering?

– Det blant annet på grunn av sentral beliggenhet. Og det er jo fantastisk flott å kunne invitere til et sånt show i Kimen, sier pressekontakt Vigdis Hjulstad Belbo.

– Hva skal skje?

– Jarle Førde blåser fanfare i trompeten, og så får vi The Swamp Shakers fra Blues in Hell. Det blir humorinnslag med Kveli, Rånes og Bremseth (KRB) og annen underholdning. Vi tenker at det er lov å tulle litt, selv med et tema som helse. Det blir servert noe enkelt å spise og så skal vi ha trekning på en elsykkel blant de som stikker innom.

Trekning av elbil

Det blir også trukket el-sykler blant de som senere deltar i selve undersøkelsen. Største premien er en El-golf.

– Bilen blir trekt helt til slutt, når vi er ferdig i februar 2019, forteller Belbo.

Humor og danseoppvisning

Det er et underholdningsprogram med både lokale og tilreisende artister:

Seniorvarieté og Musikk ved livets begynnelse. Urframføring av HUNT-sangen ved KRB og Convinz crew fra Verdal. Og det blir danseinnslag med Convinz crew.

Etterpå blir det anledning til å bli med på omvisning på HUNT4-stasjonen i Stjørdal.

– Det blir faktisk en HUNT4- prosesjon fra Kimen til feltstasjonen i Kjøpmannsgata 13, forteller Hjulstad Belbo.

På stasjonen skal direktøren for Folkehelseinstituttet foreta den offisielle åpningen sammen med dekan Bjørn Gustavsson ved fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.

Stolte ambassadører

Revyartistene Sigmund Kveli og Harald Morten Bremseth (Stein Brein) og Arnt Egil Rånes forteller at de synes det er stor stas å få lov å være med på HUNT4-kickoffet i Kimen.

– Vi er heldige og får være ambassadører for en god sak. Vi håper vår innfallsvinkel med litt humor skal virke motiverende på deltagelsen, sier Arnt Egil Rånes.

