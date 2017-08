Fylkesmannen reduserte straffegebyret

Etter klage har fylkesmannen i Sør-Trøndelag redusert straffegebyret til eieren av eiendommen Saksvik Øvre med 100.000 kroner. Malvik kommune ga eier og utbygger Karl-Ove Bjørnstad AS et gebyr på 400.000 kroner begrunnet med at deler av gårdsbygningene ble revet uten tillatelse. Fylkesmannen er enig i at det var korrekt å ilegge et gebyr, men mener det ikke er bevist at rivingen skjedde bevisst i økonomisk hensikt. Det er også anført i klagebehandlingen fra fylkesmannen at bygningen ikke er så gamle som først antatt.

Karl-Ove Bjørnstad har tidligere sagt i intervju med Bladet at han vil gå rettens vei for å prøve holdbarheten i straffegebyret han er sterkt uenig i.