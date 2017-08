Mistenkt for promillekjøring etter trafikkuhell

En mann i 40-årene er mistenkt for promillekjøring etter et trafikkuhell i Malvik sent mandag kveld.

Det opplyser politiførstebetjent Svein Erik Gjølmesli ved Stjørdal lensmannskontor.

- Klokka 23.02 fikk vi melding om at en bil hadde kjørt på et skilt i Forbordsgrenda. Kjøretøyet sto ifølge melder og vippet på en kant og holdt på å tippe rundt, sier Gjølmesli.

En politipatrulje rykket ut til stedet og pågrep en person de mener skal ha kjørt bilen.

- Vedkommende er mistenkt for promillekjøring. Det er opprettet sak og forholdet vil bli etterforsket, sier Gjølmesli.

Ifølge politiet skal det ha sittet to personer i bilen. Ingen skal ha blitt skadd.