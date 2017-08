Tre turgåere gikk seg bort i Mostadmark

Politiet fikk telefonmelding fra et turfølge på tre like etter midnatt natt til tirsdag om at de hadde rotet seg bort. De tre, som var 60-70-årene, hadde gått tom for mat og var kald etter lang dag til fjells.

Turfølget startet turen i Mostadmark mandag ettermiddag, men innså etter hvert at de ikke klarte å finne veien tilbake.

- De ringte oss og ba om hjelp til å finne veien ut av området. De har gått tom for mat og drikke og er litt kalde, men er ellers ved godt mot. Så det har ikke vært snakk om noen akutt fare de er i, sier operasjonsleder Volden til adressa.no.

Satte inn SeaKing

Politiet bestemte seg for å sette inn en SeaKing fra Ørland inn i søket, sammen med egne mannskaper og folk fra Røde Kors Hjelpekors.

Men litt over klokka 03.00 kom beskjeden om at de tre var funnet av politiets egen hundeekvipasje.

De geleidet så turgåerne ned til vei.

Alle de tre var uskadet, men selvsagte kalde, sultne og slitne etter natt ute i friluft.