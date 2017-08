– Ikke stem Senterpartiet

Det er andrekandidaten på Sp-lista i Nord-Trøndelag, Steinkjerordfører Bjørn Arild Gram, som har falt i unåde hos Høyrepolitiker Bjørshol. I et utspill sammen med Anne Solberg fra Levanger Høyre, begge listekandidater på Høyres, fraråder de velgerne i Levanger og Stjørdal å stemme Senterpartiet. Årsaken er et intervju Gram nylig ga til Steinkjeravisa.

– I intervjuet går Gram ut og forsikrer at makten han hadde tilegnet seg gjennom sitt verv som ordfører i Steinkjer, vil komme Steinkjer til gode også på Stortinget, dersom han kommer dit, leser de to Høyredamene, og blir provosert.

Steinkjermann

I intervjuet sier også Gram at han ikke vil slutte å kjempe for Steinkjer hvis han får plass på Stortinget. De to Høyrepolitikerne reagerer sterkt på dette. Ikke minst siden de i intervjuet kunne lese en opplisting av saker hvor Gram ville fremme Steinkjers interesser. De to Høyrepolitikerne ser de ikke bort fra at 2.-kandidat Gram får plass på Stortinget. Bak denne antakelsen ligger at toppkandidat på Sp – lista i fylket, Marit Arnstad fra Stjørdal, står i posisjon for å bli statsråd. I så fall er Gram på Stortinget.

Gram beskriver i oppslaget hvordan flere sentrale avgjørelser har gått i Steinkjers fordel i hans tid som ordfører, og at kampen om å styrke Steinkjer som fylkeshovedstad fremdeles vil stå sterkt om han vil få fast plass i Stortinget.

–Hva betyr dette for den videre utviklinga i Stjørdal og Levanger, og hva med resten av fylke, spør Bjørshol og fortsetter ...

–Når Gram er så tydelig på at Steinkjers interesser skal prioriteres må det nødvendigvis gå på bekostning av noe. Er det våre innbyggere som skal betale prisen for dette, spør stjørdalspolitiker Bjørshol.

Trøndersk samhold

Høyredamene sier vi nå går inn i en stortingsperiode hvor nye Trøndelag skal bygges. De understreker viktigheten av å se hvordan ulike deler av Trøndelag skal utvikles til fordel for et sterkere storfylke.

– Her er det viktig å få fremmet styrken til alle deler av regionen, og ikke få et unødig fokus på Steinkjer alene.

De to Høyrekvinnene appellerer til samhold. Peker på at Steinkjer som administrasjonssenter vil få store ressurser og arbeidsplasser i den nye regionen, og sier at det er viktig at Trøndelag får en stortingsbenk som ivaretar en utvikling i hele det nye fylket.

Bjørshol og partifellen, stiller seg spørrende til Grams intensjoner for Trøndelags innbyggere.

– Han er tydelig med å demonstrere at han ikke akter å jobbe for våre kommuner, sier de to Høyrekvinnene og fraråder derfor å stemme Senterpartiet ved dette valget.

– Drittpakke fra Høyre

Senterpartiets Bjørn Arild Gram på Steinkjer er kontant i sitt svar, og karakteriserer det Høyredamene serverer som bare tull.

– Ja, dette er kort og godt en drittpakke fra Høyre. Den kommer rett og slett av en årsak, dette er et angrep på meg for å forsøke å sikre Høyres Elin Agdestein gjenvalg. Dette gjør de gjennom å angripe meg etter et intervju i Steinkjeravisa, lokalavisa, hvor jeg så klart fokuserer lokale Steinkjersaker. Dette angriper de meg for, og forstår tydeligvis ikke at når lokalavisa intervjuer meg så snakker vi om lokale Steinkjerrsaker. På samme måte når Innherred ringer, så er det fokus på tema fra Verdal og Levanger. Dette forstår de to damene ikke, så jeg må nok si at de har lest intervjuet i Steinkjeravisa feil, sier Gram.

Han legger til at de sakene han jobber med på Steinkjer, ja, de sakene vil han følge opp dersom han etter høstens valg tar sete i nasjonalforsamlinga.

– Like naturlig skal jeg på samme måte arbeide med saker fra alle kommunene i fylket, sier Gram.

Gram minner om at før han ble ordfører var han statssekretær i Finansdepartementet. Sier han her jobbet i ett år for å få til vegomlegginga på Stiklestad. Finansieringa av Falstadsenteret jobbet han med. I arbeidet for å få revyfestivalen på Høylandet inn på statsbudsjettet bidro han. Var aktiv i arbeidet for å lokalisere nasjonale funksjoner til skattekontoret på Steinkjer.

– Jobbet for HV-utdanninga på Værnes, og var aktiv i prosessen for etablering av fengsel i Meråker, forresten en sak å fortsette ogå arbeide med. Jeg satt også i styret for Opera Trøndelag.

Gram har bare en ting å si om Renate Bjørshol og Anne Solberg...

– Her har de sendt fra seg en drittpakke.