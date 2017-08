Starter morgentrim i Hommelvik

Early Birds har vært en suksess, både i Trondheim, Stjørdal, Steinkjer, Oppdal og Tydal. Nå er det malvikingenes tur.

På facebooksiden skriver de at den første fredagen i hver måned er alle velkommen til en sprek, inspirerende og trivelig start på dagen.

"Klokken halv sju om morgenen starter vi på en felles gå/løpetur fra hovedinngangen på Rådhuset. Etter 15 minutter snur vi, og dermed kommer alle samlet tilbake etter omtrent 30 minutter", skriver de.

Løype som er lagt opp starter på "Rådhusplassen" (Torvet) i Hommelvik sentrum, går over elva Homla, ned til gamle E6 og under den ned til "Havnemila" som fører oss til "Malvikstien".

"Når vi kommer ut på "Malvikstien" kan man løpe helt til Muruvik om man vil, men de fleste kommer nok akkurat bort til stien i et normalt gå-tempo. Dette er ei løype hvor det er lite trafikk og gatebelysning. Flatt og flott", skriver de.

Early Birds er prosjekt til VM-komiteen for å få Ski-VM til Trondheim i 2023. VM-sjef Guri Hetland fra Meråker har forklart at en del av VM-konseptet er å stimulere til mer aktivitet. Dette er et trimtilbud for alle. Her får man røre på seg, prate og treffe folk.

Komiteen lover gratis kaffe og T-skjorte til alle morgenfugler som deltar på morgentrimmen.