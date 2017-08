Blårøyk, mat og karameller

Allsidighet er vel det som kommer til å prege Bøgdadagen ved Vårtun i Skjelstdamark i helga. Lista over deltakere er lang og her finnes ikke mange som driver i samme bransje. Og det er et langt hopp i mellom Liv Marit Bremseth’s kjoledesign og Magne Hammers lettrøkte fjellørreter fra Rådalen.

Omkring 25 stands er påmeldt så langt, og det kommer da sikkert noen i siste liten og ber om et ledig hjørne i år også.

Politikk og hoppetelt

Spranget er vel like langt i mellom Arild Gressetvold’s politiske utredninger og Rikki Olsen knallertgjeng. Ellers vil man kunne kjøre og ri på hester og klappe kyr. For de helt unge blir det tilbud om hoppetelt.

-Hoppetelt?

-Ja, men det skal fjernes før kveldens spellmann, Johan Møkkerbakken kommer, flirer Magnar Børseth.

Parade med røyk

- Vi åpner kl 10.00, men den offisielle åpninga skjer en time etterpå.

- Da blir det vel tale av…….?

- Nei da! Det blir en parade «Blårøykcruisers Stjørdal» anført av bygdas eget råskinn på knallert, Rikki Olsen.

Ellers får vi besøk av trubaduren Joacim Engan og en duo der Per Tore Gresseth både synger og trakterer gitaren. Og da har Randi Marit Myran Hofstad allerede sunget bygdesangen.

- Og så kan folk gå hjem og spise middag?

- Nei da. Bygdas sanitetskvinner er kjent for å lage verdens beste kjøttkaker og de har inntatt kjøkkenet på Vårtun og vil servere en rimelig middag der, sier Magnar Børseth. - Folk kommer til å bruke hele dagen på Vårtun og må ikke sulte.

- Var det da noe mere?

- Ja, før vi går hjem vil det bli nedbør. Det vil regne karameller fra himmelen, forteller Magnar Børseth som også skal være bøgdadagen’s toastmaster.