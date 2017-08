Robbet kontoen til eksmannen

Statsadvokatene i Trøndelag har satt en kvinne i slutten av førtiåra under tiltale for at hun urettmessig hadde tatt ut penger fra kontoen til eksmannen.

Politiet mener kvinnen har tatt ut over 290.000 kroner fra eksmannens konto på urettmessig måte.

Det skjedde ved at kvinnen brukte eksmannens bankkort som hun hadde i sin besittelse og som hun hadde koden til, ifølge tiltalebeslutningen.

Eksmannen mente pengeuttakene og varekjøpene skjedde uten hans samtykke og anmeldte forholdet.