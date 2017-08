Softåpning for feltstasjonen

Men selve åpningsdagen for HUNT4 er ikke før 4. september. For å være sikre på at alt fungerer som det skal, testes stasjonen på noen få innbyggere.

17 ansatte er på plass i lokalet i Kjøpmannsgata 13. Der er det gjort en stor jobb med å pusse opp og tilpasse lokalet til den store helseundersøkelsen.

– Stjørdal kommune skal ha skryt for å ha vært ytterst behjelpelig, og for å legge alt godt til rette for oss, sier teamleder Guri Iversen Aalberg.

HUNT er svært fornøyd med lokasjone. Innsatsen til vaktmester Arve Skrogstad beskrives som gull verd, og Jørgen Høvik eier av Kjøpmannsgata 13 har også vært veldig grei, sier Aalberg.

Mange undersøkelser

Når du kommer på HUNT-undersøkelsen blir du møtt i en resepsjon, før du ledsages videre til ulike delundersøkelser. Først er det inn et rom hvor du får målt kroppssammensetning, høyde og vekt. Her er den nye skanneren som på et blunk forteller hvor mye muskelmasse du har, hvor stor fettprosent og mye annet.

I neste rom måles blodtrykk. Her er det et intervju og det fylles ut et skjema, før du får påsatt en liten brikke på låret og på ryggen. Den skal måle aktiviteten din. Brikken skal være på i en uke, men du kan både trene og dusje med den. Det eneste du må droppe er badstue.

Så er det spytt- og blodprøver. Alle dataene som samles inn om oss brukes i forskning, og ut fra disse prøvene vil forskerne kunne lære mer om noe av det som får stadig mer oppmerksomhet for tida. Hva alle bakteriene i kroppen vår har å si for helsa vår.

På stasjon fire testes lungefunksjon. Har du fått et snev av kols, vil du få vite det her.

– Det er viktig at folk som både er friske og syke av kols og andre lungesykdommermøter opp, sier lege Arnulf Langhammer, lege og professor ved NTNU, leder for HUNTS lungeprosjekt.

Ekstra for de over 70

For «70 pluss» er det en ekstra undersøkelse.

– Årets 70-åringer er satsingspersoner. Forskerne ønsker å finne ut mer om eldres helse og blant annet kognitive funksjoner, forteller teamleder Guri Iversen Aalberg. Hvorfor får noen demens, hva er det som spiller inn i forhold til utvikling av kognitiv svekkelse. For eksempel hva betyr det å kunne bo lengst mulig hjemme?

– Men det er viktig å nevne at det som kommer fram ikke får noen konsekvenser for den som undersøkes. Det sendes for eksempel ikke opplysninger om noe til fastlegen, sier Aalberg.