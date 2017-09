Butikkeier gjør helomvending

I vår ble det satt i gang opphørssalg ved Vikhammer jernvare. Planen var å tømme varelageret og avvikle drifta . Nå har butikkeier Torbjørn Skogmo bestemt seg for å satse på nytt. Fredag morgen åpnet nye Vikhammer Farve & Interiør dørene i de samme lokalene.

– Dette blir en ren interiørbutikk. Alt av jernvare, som plenklippere, snøfresere og verktøy, forsvinner ut av varesortimentet. I den nye butikken tilbyr vi maling, gulv, solskjerming og slike ting, sier Skogmo.

Ville ikke miste kunder

Butikkeieren forklarer helomvendingen med følgende:

– Meninga var å legge ned, men så kom flere leverandører på banen og lokket med gode priser. Vi har også flere faste kunder jeg ikke ønsker å miste til konkurrenter i Trondheim, sier han.

Skogmo driver i tillegg Maxbo Hommelvik. Byggevareforretningen er på flyttefot og skal etter planen etablere seg i nye lokaler på Sveberg i januar 2019. Skogmo forteller at tanken er å avvikle drifta på Vikhammer til nyåpninga og slå sammen de to butikkene.

– Vi tenker å åpne én stor butikk på Sveberg. Målet er å komme seg inn i januar 2019, men det forutsetter blant annet at veien inn til området blir ferdig, sier Skogmo.

Underskudd

I tillegg til daglig leder vil to ansatte bli med over i den nye butikken. Til sammen utgjør dette 2,5 årsverk. Vikhammer Jernvare omsatte for drøye 3,6 millioner kroner i 2016 og endte opp med et driftsresultat på minus 37.000 kroner.

Torbjørn Skogmo er spent på mottakelsen av den nye butikken og håper lokalbefolkningen støtter opp om nyetableringen.

– Hvilke forventninger har du?

– Jeg har egentlig ikke peiling. Den forrige butikken gikk i alle fall altfor dårlig. Håper selvsagt at folk vil bruke oss, sier Torbjørn Skogmo.