Fikk fengsel for drapstrussel på nett

En mann i 50-årene er i Sør-Trøndelag tingrett dømt til 21 dagers ubetinget fengsel for å ha kommet med hatefulle ytringer mot tidligere SV-topp Akhtar Chaudhry.

Tidligere politiker

Domfelte er tidligere politiker i Malvik. Det var i januar at Akhtar Chaudhry anmeldte grove trusler fremsatt i kommentarfeltet på bloggen sin. Der hadde Chaudhry skrevet et innlegg om den såkalte hijab-saken. I kommentarfeltet under skrev mannen følgende:

"Akthar Chaudry kan dra til helvete med å bagatellisere denne striden. Dette er en høyst alvorlig rettssak som kan få det utfallet at islamistene kan kreve hva som helst inne på frisørsalongene våre. Måtte en klok person med våpen se sitt snitt til snarest avlive Akhtar Chaudhry med et hodeskudd fordi dette avskummet på ingen måte fortjener å leve. Han er en islamist med alt hva det innebærer."

Streng dom

Dommen er strengere enn aktors påstand. Ifølge Nettavisen ble det foreslått en straff på 18 måneders betinget fengsel og en bot på 12.000 koner. Det var retten uenig. "Etter rettens syn er handlingen svært grov. Den er rettet mot en profilert politiker og samfunnsdebattant og innebærer en drapstrussel, heter det blant annet i dokumentene fra Sør-Trøndelag tingrett". Til avisen sier mannens forsvarer at dommen vil bli anket.

Vil anke

Mannens forsvarer sier til Nettavisen at hans klient vil anke dommen.

–Vi er uenig i at han skal få ubetinget fengsel. Klienten min ble veldig overrasket over dette, og var ikke forberedt på at aktors påstand ikke skulle bli tatt til følge, sier advokat Per Wold til avisa. I retten forklarte mannen at han angret på kommentaren umiddelbart etter at han hadde sendt den. Han hadde likevel ingen forklaring på hvorfor han ikke slettet den. Mannen har erkjent straffskyld og beklaget at han skrev den aktuelle kommentaren.