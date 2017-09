Storstilt åpning av HUNT4

Da er den store HUNT4 undersøkelsen i gang!

Latteren satt løst under åpningsfesten midt i lunsjen. Revygruppa KRB (Kveli, Rånes og Bremseth) tullet hemningsløst med egen helse og folk flest. Men med et underliggende budskap om å være med og ta en for laget - faktisk hele verden.

Storsalen i Kimen var fyllt til randen da showet startet med informasjon og underholdning om hverandre.

Blant de som kom på scenen var også ei gruppe barn og foreldre fra "Musikk ved livets begynnelse" og Stjørdal seniorforum. Kultursjef Jarle Førde blåste fanfare og det var musikk og danseinnslag med The Swamp Shakers og dansegruppa Convinz crew.

Åpning

"Sammen for en friskere framtid" er slagord for undersøkelsen der 110 000 trøndere er invitert for å bidra med data til banebrytende norsk og internasjonal forskning. Mange av dem skal innom feltstasjonen i Stjørdal for å avlegge blodprøver og gjennomgå diverse.

Stjørdals ordfører Ivar Vigdenes oppfordret egne innbyggere og alle inviterte til å delta.

- Det er opp til den enkelte av oss om dette vil lykkes. Møt opp for deg selv, for kommunen din og for noe større enn deg selv, sa Vigdenes.

Direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg og dekan ved Fakultetet for medisin og helsevitenskap Bjørn Gustaffson erklærer Feltstasjonen i Kjøpmannsgata 13 i Stjørdal sentrum for åpnet i dag. Folk toget dit etter åpningsshowet i Kimen.