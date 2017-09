Vil ha med Meråker på laget

I mandagens kommunestyremøte i Meråker var sjefen i Stjørdal Næringsforum, Jon Uthus på frierferd i Meråker. Han ønsker å invitere meråkerbyggene inn i forumet. Men så langt er ikke næringslivet i Meråker klar til å gi et endelig svar. Og det er flere årsaker til det.

– Meråker kommune er i gang med å se på strukturen på det vi driver med, og derfor kan vi ikke gi et endelig svar nå. Under onsdagens styremøte i Meråker Utvikling (Merut), hadde vi saken oppe til diskusjon, sier arbeidende styreleder i Merut, Øyvind Slungård.

Ingen konklusjon enda

Der ble det ikke konkludert med hva som vil skje med næringsarbeidet i fjellbygda framover.

– Vi hadde besøk av Uthus og Proneo på dette møtet, og vi vil nå invitere næringslivet i Meråker til et dialogmøte om framtida. Men parrallelt med dette jobber vi fram en sak for kommunestyret om hvordan vi i Merut-styret ser for oss hvordan vi skal organisere næringsarbeidet i kommunen. Så det er mange baller i lufta på en gang akkurat nå, fortsetter Slungård.

Merut-styret håper å ha klar en innstilling fram dem til de folkevalgte til kommunestyremøtet mandag 25. september.

Vil samarbeide uansett

Selv om framtida ikke er avklart for Merut og næringsarbeidet, liker Slungård og resten av Merut-styret å tenke regionalt.

– Uansett hva utfallet blir av denne saken, er det helt naturlig og ønskelig å samarbeide med næringslivet på Stjørdal og resten av regionen. Men hvordan dette samarbeidet vil bli og hvor formelt det skal bli, vil tiden vise, avslutter Øyvind Slungård.

De andre i styret i Merut er, Katrine Pedersen, Bjørn Nagel Høgmo, Torfinn Krogstad og Bjørg Sissel Kvannli.

Slungård har vært arbeidende styreformann etter at Torbjørn Berg Strømstad slutten i sin stilling i det kommunale næringsselskapet.