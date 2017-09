Regnet har påvirket besøket i Rypetoppen

Er det noe daglig leder Eirik Lerberg er misfornøyd med, er det været. Lange perioder med evig regn første halvdel av juli påvirket besøket.

– Gjennomsnittlig har vi hatt bra besøk denne sommeren. Men besøket var variert etter været. I perioder med mye regn, har det vært lavere. Så har vi til gjengjeld hatt ekstra trøkk når det har vært godvær, sier Eirik Lerberg.

Skoleklasser

I fjor hadde Rypetoppen Adventurepark oppunder 30.000 besøkende – det vil si besøkende som har brukt besøket til å klatre.

– Fjoråret var en bra sesong. Så langt i år ligger vi an til å komme ut noenlunde tilsvarende som i fjor, sier Lerberg.

Rypetoppen har gjort unna den mest hektiske sesongen der parken er åpen hver dag. Nå er den åpen for alle i helgene. Ellers i uka handler det akkurat nå mest om å ta mot skoleklasser som kommer på besøk.

Vedlikehold

Foran denne sesongen har Rypetoppen ikke satset på nye ting. Derimot har den brukt en god del penger på vedlikehold og på å legge bedre til rette for de besøkende.

– Vi har ikke så mye nytt og fancy å by på i år, bortsett fra muligheten til å overnatte i telt i fjellveggen, som vi lanserte for et par uker siden. Men vi har brukt over en million kroner på selve området. Løypene har blitt mye finere og mer brukervennlige, sier Eirik Lerberg.

Får skryt

– Hva er du mest fornøyd med denne sesongen?

–Det må være de mange positive tilbakemeldingene vi får fra kundene. Dem får vi mange av, ikke bare av og til, men hver eneste dag. Det viser at vi har et tilbud som faller i smak. Det gjelder både selve parken, men også den jobben som våre ansatte gjør. Vi har mange dyktige ungdommer som gjør en fantastisk jobb, sier Rypetoppen-sjefen.

Etter hvert har Rypetoppen Adventurepark nemlig blitt en betydelig arbeidsplass i Meråker-sammenheng. På årsbasis hadde Rypetoppen i fjor 12–13 årsverk, og tallet ligger rundt der også i år. Men i sesongen, når trykket er sterkt, er antall ansatte opp i rundt 40.

Gråvær

– Hva er du minst fornøyd med?

– Det må være én ting: Været i første halvdel av juli. Da hadde vi en lang, sammenhengende periode med gråvær. For oss som jobber her, spiller ikke været så veldig stor rolle når vi er ute og klatrer. Men jeg skjønner familien som har tenkt seg hit for å bruke dagen her, grille, klatre og kose seg – da syns de at det er hakket bedre når det er godvær!