Hun blir ny kommunikasjonsrådgiver i Malvik

Gro-Anita Mortensen (47) fra Trondheim er ansatt som ny kommunikasjonsrådgiver i Malvik kommune.

Det bekrefter organisasjonssjef Randi Rasmussen overfor Bladet.

– Hun traff på kravspesifikasjonen vi hadde utarbeidet på forhånd og besitter en kompetanse vi trenger. Hun skal være sterk på digitale medier, noe vi vurderer som viktig, sier Rasmussen til lokalavisa.

28 søkere

Til sammen 28 personer søkte på jobben. Mortensen overtar etter Trude Arntsen - som sa opp sin stilling i Malvik kommune i fjor høst.

– Jeg søkte på jobben fordi jeg tror det er utrolig spennende å jobbe med kommunikasjon i en middels stor kommune midt i Norge. At kommunen ikke er så stor kan jo gi nærhet til innbyggerne. Det er en spennende tanke, for det er jo dem kommunen er til for, sier Mortensen.

47-åringen kommer fra jobben som spesialrådgiver i strategi og styringsstab i Arkivverket. Hun har også vært seksjonssjef ved Statsarkivet i Trondheim.

Historie

Gro-Anita Mortensen har hovedfag i historie fra NTNU, med spesialisering i kjønnsforskning. Fra 2007-2010 var hun fagredaktør for NDLA Samfunnsfag (Nasjonal digital læringsarena). Før det jobbet hun som prosjektleder for utvikling av den digitale læringsressursen Kildenett.no.

Fylkeskommunen

Mortensen har også vært ekoordinator i Sør-Trøndelag fylkeskommune, prosjektleder/rådgiver for Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune på ulike prosjekter, og har jobbet strategisk bruk av IKT generelt og digital formidling spesielt.

Lyttende

I Malvik kommune skal hun ha ansvar for og videreutvikle kommunens kommunikasjonsstrategi, støtte rådmannen og hans team innen fagområdet. Ifølge stillingsannonsen skal den nye rådgiveren følge opp organisasjonens operative kommunikasjonsenhet og ha ansvaret for kommunikasjon for risiko- og kriseplaner.

– Jeg vil jobbe for et helhetlig perspektiv på kommunikasjon. Altså ikke bare ment som informasjon til innbyggerne, men også utnytte mulighetene dagens mediebilde gir i forhold til dialog med innbyggerne. Kommunikasjon handler også om å være lyttende. Vi må søke og innhente nok tilbakemeldinger, og etablere samarbeid med innbyggerne for å bli en enda bedre tjenestetilbyder. Det er avgjørende å skape engasjement rundt kommunen og politiske prosesser, sier Mortensen.

Hun har etter planen sin første arbeidsdag på rådhuset i Malvik onsdag 1. november.