Lakrisbåt eller gjendekjeks?

Det knives i toppen under valgkampinnspurten, og det kommer stadig meldinger om hvem som leder racet mellom Ap og Høyre. I det ene øyeblikket stuper Jonas. I det neste er det Erna som sliter.

Under partilederdebatten i Tromsø tirsdag, hadde NRK besøkt ektefellene til de to statsministerkandidatene. Ernas husbond åpnet døra på vidt gap. Han fortalte at kona vasket klær, men at hun ikke var så nøye med ryddinga. Han støvsugde røde sofaputer mens han snakket i vei om at kona var flink til å organisere og at hun var glad i lakrisbåter. Veggene var malt i 90-tallsgrønt, og på kjøkkenbenken sto det en flaske jägermeister. Det luktet folkelig på lang vei.

Jonas slapp tydeligvis ikke pressen inn i hjemmet sitt. NRK fikk være med på spasertur i marka sammen med kona. Hun jobber som gestaltterapeut med relasjoner som ekspertise, og kunne fortelle om en ektemann som snakket med presidenter på telefonen mens han vasket vinduer. En moderne mann som tok del i husarbeid og som ble småirritert når kona somlet. Men aldri veldig irritert. De gikk ofte tur i marka, og Jonas var glad i gjendekjeks. Et forsøk på å være folkelig. Men resultatet avhenger nok av hvem folket er.

For folket er nok neppe Arbeiderpartiets tradisjonelle velgere. Det som var Støres styrke har blitt hans svakhet. Det er fristende å tenke at Støre fryktet å tape noen poeng på folkelighet dersom NRK slapp inn i villaen hans. For som utenriksminister var det stuerent med en formuende wonderboy som hadde gått på fransk eliteskole og sendte barna på privatskole. Han har en vanskelig oppgave foran seg dersom han ønsker å lykkes med å framstå som folkelig. Jonas, som satt og fulgte med på intervjuet med kona, uttalte at han ble veldig forelsket av å høre på henne. Skulle han appellert til trønderne kunne han forsøkt seg med at hun ikke var så ille, kjerringa.

Så hvorfor dette innslaget med kandidatenes ektefeller? Jo, det er med på å underbygge hvem de to kandidatene er, og det har noe å si for hvem velgerne identifiserer seg med. Det er ikke bare partienes politikk som avgjør. Det handler også om hvem som skal lede flokken. Det kan virke tullete at TV-kameraene fokuserer på ektefeller og hjem, men det har noe å si for hvem velgerne kjenner seg igjen i. Og foran årets valg har forventningene til hvem den tradisjonelle Ap- og Høyre-lederen skal være, på et eller annet merkelig vis, byttet plass.

Kulturell identitet er viktig for velgerne. Så får vi se hvor avgjørende det viser seg å være. Om det er verdier eller identitet som er tunga på vektskåla når vi skal velge mellom lakrisbåter, gjendekjeks og resten av godteriposen.