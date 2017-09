Lastebil forårsaket ulykke på E6

To biler er involvert i et trafikkuhell på E6 ved avkjøringen til Værnes. Politiet ambulanse og brannvesen rykket raskt ut til stedet.

- Det vi vet er at ulykken skyldes at en personbil måtte bråbremse etter at en lastebil plutselig skiftet fil. Det førte til at personbilen igjen ble påkjørt bakfra. Ulykken har skjedd i det sørgående løpet, og det er en del trafikkale utfordringer i området. Vi har en patrulje på stedet som nå tar hånd om de involverte, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt i Nord-Trøndelag, Jan Roar Tiltnes.

En av førerne behandles av ambulansepersonell på stedet, etter å ha gitt uttrykk for smerter i nakken.

- Lastebilen som forårsaken ulykken stanset ikke, men vi har en god beskrivelse av den. Så politiet er nå på utkikk etter den aktuelle lastebilen, fortsetter Tiltnes

På twitter skriver politiet at det er snakk om en vogntog med en blå trekkvogn.

Det oppstod lange køer mellom Værnes og Halsøen i det sørgående løpet på E6 i forbindelse med trafikkuhellet.