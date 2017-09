Vil ha vurdert totalforbud for vannscootere

Det er i kommunestyrets møte mandag kveld Miljøpartiet foreslår begrensing for bruk av vannscootere, slik det var før regjeringen i mai endret forskriften.

Begrenset bruk

Heidi Steine viser til at en rekke organisasjoner som representerer natur, friluftsliv og hyttefolk tidligere har påpekt at en oppheving vil kunne utgjøre en stor trussel for både badende, padlere og rødlistede fuglearter. Et stort flertall av kommunene som leverte høringssvar, ville enten beholde vannscooter-forskriften, eller ønsket et forbud.

- Forskriften krevde blant annet at vannscooterkjøring må foregå 400 meter fra land, og at fem knop er maksfarten på veien dit. Endringen betyr at vannscootere nå er likestilt med motorbåter, skriver Heidi Steine i sin interpellasjon til ordføreren i kveldens kommunestyremøte.

- Vannscooter er leketøy

- Men vannscootere er ikke motorbåter. De er leketøy som er til stor sjenanse for andre gjennom støynivå og kjøremønster. De kan kjøre inn i grunne viker der fuglelivet og naturen for øvrig hittil i stor grad har fått være i fred, de har en fart og en måte å manøvrere på som sjøfuglene ikke klarer å beregne. Området fra Malvik til Stjørdal er et nasjonalt viktig område for sjøfugl på våren med blant annet et av de største samlingstedene av sjøorre i landet. Malvik har derfor et spesielt ansvar, argumenterer Steine, som viser til et intervju i Bladet i mai med biolog Tor Bollingmo der han mente at vannscooterkjøring på grunne områder i Malvik er veldig skadelig for hekkende fugler.

Foreslår forbud

I og med at kommunene har anledning til å vedta lokale begrensninger på bruken av vannscootere foreslår Heidi Steine at kommunestyret vedtar å gjeninnføre forskriften som ble opphevet i mai, og at kommunestyret vurderer et totalforbud mot bruk av vannscootere i Malvik kommune.