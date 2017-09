Ap ble den store vinneren

Både ved Aglo videregående skole og Ole Vig videregående skole gikk Arbeiderpartiet av med seieren i skolevalget.

Fornøyd AUF-leder på Ole Vig

– Det er det beste skolevalgsresultatet som Ap har gjort på Ole Vig noen gang. Og det viser jo at vi ungdommer på Ole Vig er enige i at vi trenger en ny regjering. Vi sier ja til flere lærere, flere helsesøstre og et yrkesfagløft. Og elevene sier klart nei til Frp-Høyrere-gjeringa med Sylvi Lishaug og milliardskattekutt for landets aller rikeste, sier Håkon Einarsve (16) leder i Nord-Trøndelag AUF og elev ved Ole Vig i en kommentar til resultatet tirsdag.

– Jeg håper resten av velgerene er enige med oss ungdommene i Stjørdal i at vi trenger ei ny regjering som faktisk prioriterer skole, helse og eldre - som prioriterer oss unge og elever, tilføyer Einarsve som var Aps debattant i panelet.

Det opplyses at resultatet ved Ole Vig forløpig kan være noe feil på grunn av at blanke stemmer er talt med. Uten disse stemmene skal resultatet for valgvinner Ap bli noe høyere.

– Interessant

Førsteklassingene Are Stokke Nes (16) og Martynas Smilingis (16) var blant dem som stemte ved skolevalget på Ole Vig tirsdag formiddag.

– Jeg er ikke den som går på politiske debatter, men jeg prøver å holde meg oppdatert, sier Nes.

– Det er interessant å høre hva de forskjellige partiene mener om ulike saker, forteller Smilingis.

Begge gikk rundt på stands på skolen mandag i forbindelse med skoledebatten.

– Jeg tok med meg en god del brosjyrer som jeg leste gjennom da jeg kom hjem. Der fikk jeg se hva partiene står for, sier Are Stokke Nes.

Nedenfor ser du resultatet fra skolevalget ved Ole Vig:

Arbeiderpartiet – 40,6 prosent

Senterpartiet – 20,2

Fremskrittspartiet – 9,4

Høyre – 6,7

Venstre – 6,0

Sosialistisk Venstreparti – 5,6

Miljøpartiet De Grønne – 4,2

Rødt – 2,0

Kristelig Folkeparti – 1,2

Andre – 3,9

Ap størst også på Aglo

Arbeiderpartiet slo knockout på de øvrige partiene under skolevalget på Aglo videregåene skole tirsdag. Jonas Gahr Støre & Co fikk hele 54,2 prosent av stemmene.

Nedenfor ser du resultatet fra skolevalget på Aglo:

Arbeiderpartiet – 54,2 prosent

Fremskrittspartiet – 10,2

Rødt – 9,0

Senterpartiet – 7,2

Høyre – 6,0

Venstre – 4,8

Miljøpartiet De Grønne – 3,6

Kristelig Folkeparti – 3,0

Sosialistisk Venstreparti – 1,8

Valgdeltakelsen ved Aglo var på i overkant av 72 prosent.

Ap og SV med knallresultat i skolevalg Resultatet fra skolevalget ved Malvik videregående skole gir Ap og SV tilsammen 56,5 prosent av stemmene.

SV mest fram på landsbasis

Arbeiderpartiet og Høyre tilbake i skolevalget, SV mest frem, oppsummerer Utdanningsdirektoratet tirsdag kveld.

Årets valg hadde den høyeste påmeldingen noen gang målt i antall elever. Rundt 190 000 elever fra 392 skoler var påmeldt. Det er omkring 5000 flere elever enn for to år siden. Resultatrapporten omfatter 361 skoler.

De største litt tilbake

Arbeiderpartiet forblir det største partiet i skolevalget, selv med en tilbakegang på 4,0 prosentpoeng fra rekordvalget i 2015, og havner på 27,8 %. Etter et svakt skolevalg i 2015, opplever Høyre også denne gangen en liten tilbakegang på 1,2 prosentpoeng og havner på 15,1 %. FrP hadde også et svakt resultat i 2015, men med 10,4 % holder partiet seg stabilt.

SV fortsetter fremgangen siden bunnoteringen i 2013 og gjør sitt beste valg på åtte år. Partiet får 10,0 % i år. Også SP, Rødt og Venstre gjør det bedre enn for to år siden og lander på henholdsvis 6,7 %, 5,7 % og 7,4 %. Kristelig Folkeparti og MDG holder seg stabile på 3,1 % og 6,8 %.



Største parti ved sametingsskolevalget er Norske Samers Riksforbund med 28,3 %. Senterpartiet er nest største parti med 12,5 %, melder direktoratet.

