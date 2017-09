Bedre besøkt i år enn i fjor

– Vi hadde oppunder 1000 besøkende totalt. Det er en liten økning fra i fjor, og det er også litt i overkant av det vi hadde ventet.

Slik lyder den kjappe oppsummeringen av Grenseløse Meråkerdager fra Gunnar Smedberg dagen etter at punktum fer satt for årets «dager».

Været ødela

Hadde det ikke vært for en utrolig strålende søndag, tror han besøket kunne ha vært enda høyere.

– Det var nok litt for bra til at hyttefolket avbrøt oppholdet på hytta for å ta turen innom oss, sier han.

Roste Weies produkter Ellen og Per Molde tok turen fra Stjørdal for å besøke Grenseløse Meråkerdager, og ikke minst avlegge håndverkeren Harald Weie et besøk.

Mer tyngde

Noen fullstendig oversikt over økonomien har han ennå ikke. Han regner med at det blir et evalueringsmøte i løpet av denne uken, og etter dette møtet vil han ha bedre oversikt.

– Men det økonomiske resultatet ligger nok adskillig over det vi har hatt før. «Dagene» var betydelig større i år enn de har vært de siste årene. Med næringslivet og kommunen på laget hadde vi i år en helt annen tyngde enn før, sier han.

Ny æra

Etter årets Grenseløse Meråkerdager ser Gunnar Smedberg lysere på framtiden for «dagene».

– Når vi har fått med oss næringslivet og kommunen, tror jeg dette er starten på noe nytt. Grenseløse Meråkerdager igjen kan begynne å ligne på det vi hadde for en del år siden, sier messegeneral Gunnar Smedberg.