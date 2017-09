Kontantstøtta har skylda! Eller?

«Kontantstøtte hindrer integrering. Kontantstøtte svekker språkutvikling. Kontantstøtte tvinger kvinner tilbake til kjøkkenbenken».

Ja, den kontantstøtta altså. Jeg sitter og drikker kaffe med et vordende foreldrepar. De sier kontantstøtte høres fint ut, men tenker kanskje at det er litt lenge å være hjemme med barna til de er seks år? Seks år, svarer jeg. Kontantstøtten varer bare til barnet fyller to! Det var ikke det unge paret klar over. Jeg anser dem som over gjennomsnittet oppdatert, intelligente og fornuftige mennesker. Ut fra debatter i media der mange aktører går hardt ut mot kontantstøtten, hadde de trukket slutningen at siden det var så mye rabalder rundt den, måtte det bety at den varte til barnet begynte på skolen. De ble relativt lange i maska da jeg kunne opplyse om at den bare rekker til barnet er to år.

«To år?! Men det er vel ikke noe å mase om! Da er jo kontantstøtte supert»! Antagelig er ikke dette paret alene om misoppfatningen. Flere de hadde snakket med trodde det samme.

Når toneangivende feminister som Toril Skard og Gro Nylander går til kontant forsvar for kontantstøtta, er det kanskje verdt å lytte til? Jeg selv har nytt godt av kontantstøtten, i form av roligere dager og mer tid med toåringen. Og ja, jeg innser at jeg er priviligert som har hatt muligheten, og at mange ikke har noe valg, men må tilbake i jobb når barnet er ett år. Det er likevel ikke et argument for å avskaffe kontantstøtten! Er ikke valgfrihet nettopp noe som liksom skal kjennetegne landet vårt?

I skrivende stund har jeg nettopp avsluttet masteroppgaven min i sosialantropologi om norske mødres opplevelse av det å være mor i Norge. Ut fra empiriske data finner jeg det finner jeg det stadig vanskeligere å godta påstandene om at kontantstøtten hindrer både likestilling og språkutvikling. Hvordan er likestilling definert blant de som mener at den hemmes av kontantstøtten? Likestilling som å gjøre likt, eller likestilling som likeverd? I løpet av feltarbeidet har jeg blitt godt kjent med mødre som alle har gitt uttrykk for at kontantstøtten har gitt dem en mer levelig hverdag som småbarnsmødre, og der den av foreldrene som har vært hjemme har følt at sin innsats i hjemmet har vært like mye verdsatt som partnerens innsats i arbeidslivet. I noen av tilfellene fra mitt materiale var det mor som tok ut kontantstøtte, i andre tilfeller far. Både mor og far opplevde det som et fritt valg, som muliggjorde behovet for å tilbringe mer tid med egne barn. Om de ikke var økonomisk likestilte akkurat da, så opplevde de likeverd, og fikk et mye mindre hektisk småbarnsliv.

«Kontantstøtte hemmer integrering?»

Før jeg begynte med denne masteren jobbet jeg med flyktninger i flere år. Jeg opplevde aldri at kvinnene ikke ville jobbe, men at de ga opp etter å ha sendt inn utallige søknader uten å få komme på intervju. Å skylde på kontantstøtten for manglende integrering mener jeg er å overse en form for strukturell rasisme; forskning viser at sannsynligheten for å bli innkalt til intervju synker med 25 prosent for jobbsøkere med utenlandsk navn (Jon Rogstad, institutt for samfunnsforskning).

«Kontantstøtte hemmer språkutvikling»

Blant de somaliske familiene jeg ble kjent med i jobben min, opplevde jeg for eksempel at barn i skolealder hadde stort utbytte av at en forelder var hjemme når de kom fra skolen, både i forhold til leksehjelp og omsorg. Det skal sies at i de fleste somaliske familier var det mor som var hjemme på kontantstøtte, hovedsakelig fordi hun ikke så på det som et alternativ å være borte fra barna da de var små. All forskning på språkopplæring viser at det er grunnleggende å kunne eget morsmål for å lære seg et annet språk. Slik faller argumentet om at kontantstøtte hindrer språkutvikling på steingrunn. Forskningsstudien «Home with mom: the effect of Stay at Home Parents on Childrens long-run Educational Outcomes», publisert på SSB 15.05.13, viser at en hjemmeværende forelder ga bedre skolekarakter for eldre søsken av kontantstøttebarn (SSB.no).

Kan det kanskje finnes andre årsaker enn kontantstøtten til at noen barn utvikler språk senere enn andre? For eksempel mangel på tid og nærvær med pratende voksne? For tidlig introdusering av digitale hjelpemidler? Både informanter og barnehageansatte som jeg intervjuet under feltarbeidet fortalte at barn som begynte i barnehage først som toåringer ofte hadde et rikere ordforråd og bedre utviklet språk enn de som begynte som ettåringer. En ny studie publisert i magasinet Time, viser at barns evne til å formulere seg godt språklig kan hemmes ved stor bruk av håndholdte enheter som smarttelefoner og nettbrett. Konklusjonen fra undersøkelsen som ble gjort av barneleger ved Hospital for Sick Children i Canada og omfattet over 900 barn gir all grunn til bekymring; for hver halvtime barn brukte på enheter som smarttelefoner og nettbrett, økte risikoen for svekket språkutvikling med 49 prosent!

Finnes det tall som viser at kontantstøtte gjør det samme?

Vi lever under et kapitalistisk system. Noen tjener milliarder på å produsere apper som skal stimulere barns språkutvikling. Forskere bak Apple- industrien sender sine barn på privatskoler der de ikke har digitale verktøy, fordi de mener det er skadelig for hjernen. Se det kunne vært noe å tenke på i valgkampen, heller enn den stakkars kontantstøtten, som altså bare strekker seg til barnet fyller to år. Ikke la kapitalistene lure foreldre til å tro at en app er bedre enn ei bok, et fang og en menneskestemme. Ta fra kapitalistene!

Ikke ta fra barnet retten til å være sammen med sin mor. Ikke ta fra mor eller far retten til å være sammen med sitt barn!

Ragnhild Avelsgaard Lien