Selger mer indisk mat enn noen gang

Inntektene øker men, først nå får eierne fra Malvik lønn for strevet.

– Det var tøft å drive de første årene. Iqbal jobbet dag og natt. Han så knapt ungene, sier Pukhraj Kaur og ser smilende bort på ektemannen.

Det er torsdag ettermiddag og Bladet møter paret i det 200 kvadratmeter store restaurantlokalet i Trondheim sentrum. Rundt oss er det ennå folketomt, men om kort tid fylles den gamle sentrumsgården i Søndre gate av sultne gjester. Indian Tandoori har blitt så populær blant byens befolkning at bordbestilling i helgene er helt nødvendig.

Brunsaus

Utviklinga vises på regnskapet. I 2016 hadde selskapet inntekter på drøye 6,1 millioner kroner. Det er en økning på nærmere 600.000 sammenlignet med året før. Det første hele driftsåret i 2013 omsatte restauranten for rundt fire millioner kroner. Siden har driverne klart å øke inntektene jevnt og trutt.

– Folk i Trondheim setter pris på matkvalitet. De vil tydeligvis ikke bare ha brunsaus, sier styreleder Kaur og ler. Hun forklarer inntektshoppet med hardt arbeid og årlige besøk på lokale festivaler.

– Vi hadde egen stand på Pstereofestivalen og Trøndersk matfestival. Under Pstereofestivalen i fjor solgte vi for 300.000 kroner på tre dager. Suksessen ble gjentatt i sommer. I tillegg har vi hatt gode tall under matfestivalen hvert år, sier Kaur.

Godt omdømme

Hun mener festivalbesøkene har bidratt til å gi restauranten et godt omdømme.

– Vi er opptatt av å servere kvalitetsmat. Det blir lagt merke til. En blir kjent og det skaper etterspørsel. Deltakelsen på de forskjellige festivalene har vært god reklame for oss, sier Kaur.

Startet med vogn

Paret åpnet sin første restaurant sammen i Fredrikstad på midten av 90-tallet. Spisestedet ble ingen suksess og eierne valgte å avvikle etter tre års drift. Smaken av suksess fikk paret først da de investerte i en restaurantvogn tidlig på 2000-tallet.

– Vi prøvde oss ett år i Hvaler. Kjøpte ei vogn og innredet den med et komplett indisk kjøkken. Reiste rundt og solgte mat. Det gikk kjempebra, men jobben var sesongbetont. På vinteren var vi arbeidsledige, forteller Kaur.

Så gikk turen nordover. I 2012 kom paret tilfeldigvis over restaurantlokalene i midtbyen på nettet. Iqbal og kona bestemte seg for å slå til. Signerte kontakten med en månedsleie på 70.000 kroner og tok med seg de tre barna til Trøndelag. De leide først bolig på en gård i Lånke, deretter ble det leilighet på Sjøsiden Hommelvik. For noen år siden kjøpte de hus i Smiskaret.

– Vi stortrives i Malvik. Både vi og barna, sier Pukhraj Kaur.

Måtte kjøpe nytt

Fem år etter åpninga har Indian Tandoori 17 ansatte fordelt på seks årsverk. Bortsett fra et underskudd i oppstartsåret og noen tusenlapper i minus i 2014, kan eierne skilte med plusstall i regnskapet. I 2016 hadde selskapet et driftsresultat på 193.000 kroner.

– Siden vi åpnet har vi investert mye. Nye møbler og nytt kjøkkenutstyr. Alt måtte byttes ut, sier Kaur.

2017 ser så langt ut til å bli det mest inntektsbringende året. Kaur spår rekordresultat når regnskapet skal gjøres opp utpå våren neste år.

– Først da kan vi forhåpentligvis ta ut litt ekstra, sier Pukhraj Kaur.

Tandoorikjøkken AS

* Restauranten Indian Tandoori holder til i Søndre gate i Trondheim og drives av Pukhraj Kaur og Iqbal Singh fra Smiskaret.

* Ekteparet eier 50 prosent hver. Selskapet hadde inntekter på 6,1 millioner kroner i 2016.

* Resultatet etter skatt endte opp på 137.000 kroner.

* I 2015 hadde selskapet en omsetning på 5,5 millioner kroner.

* Tandoorikjøkken AS har 17 ansatte fordelt på seks årsverk.