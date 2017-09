Slungård må svare om ansattes ytringsfrihet

– Vi lurer på hva rådmannen mener om de ansatte og ytringsfriheten. Dette er svært viktige områder for både oss i Høyre og Arbeiderpartiet. Vi vil vite mer om hva hun har tenkt å foreta seg for å sikre en reell ytringsfrihet for de ansatte i kommunen, sier Renate Trøan Bjørshol, kommunestyrerepresentant for Høyre i Stjørdal.

Spør rådmannen

Spørsmålet reiser hun i kommunestyremøtet torsdag sammen med Arbeiderpartiets Ann Inger Leirtrø.

– Ytringsfrihet handler ikke bare om at de formelle systemene er på plass, det vil si Stjørdal kommune har her gode formelle systemer, det handler om hva hun har tenkt å gjøre i forhold til organisasjonskulturen for å sikre at de formelle rutinene blir brukt.

– Er det nye alvorlige saker som utløser spørsmålet?

Nei, saken er at vi har en ny rådmann og da spør vi for å høre hva hun tenker om dette viktige området. På den annen side, jeg vet at rådmannen i dag er svært opptatt av organisasjonskultur. Vi politikere er interessert i hva hun svarer, og svaret er nok også de ansatte i kommunen svært interessert i, sier Bjørshol.

Barnevernssaken

Det er ikke overraskende at dette utspillet eller interpellasjonen kommer fra Bjørshold og Leitrø. I den tøffe barnevernssaken i mai i fjor i Stjørdal, som blant annet resulterte i at barnevernsleder forlot stillingen, sto også disse to kommunestyrerepresentantene tett sammen i ryddesjauen i og rundt barnevernet.

– Det gjorde vi av den grunnn at vi skjønte arbeidsmiljøet ikke var bra, sier Bjørshol.