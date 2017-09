Politiet opplyser på Twitter onsdag ettermiddag at en ung jente veltet med scooter i Stjørdal. Det meldes at jenta er lettere skadd. Politiet kom kjørende akkurat da uhellet hadde skjedd, og det kom også helsepersonell kom til stedet. Uhellet skjedde litt over klokka halv fire.

- Jenta var på vei mot stasjonen i Ole Vigs gate da det kom en bil fra høyre ut fra Torgveien. Hun greide ikke å stoppe. Jenta slo seg litt, men var uskadd. Hun ble tatt med til legevakt for sjekk, sier operasjonsleder Rune Reinsborg hos Politiet.