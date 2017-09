Mange som føler at de ikke strekker til

– Vi møter et økende antall ansatte i omsorgen som tar kontakt og forteller om en uholdbar arbeidssituasjon, hvor de ikke strekker til.

Det sier Joar Håve, gruppeleder for Arbeiderpartiet, og partifelle, Toril Sandvik.

I kommunestyremøtet torsdag vil Arbeiderpartiet ha svar på hva som gjøres for å gi innhold og livskvalitet for tjenestemottakere i omsorgsetaten i Stjørdal.

De sier de møter et stadig økende antall ansatte i omsorgen som tar kontakt og forteller om en uholdbar arbeidssituasjon.

–Dette er svært alvorlige signaler som forsterkes når også pårørende tar kontakt med oss for å uttrykke sin misnøye med kommunens tilbud og tjenester, sier Håve.

Mener det må ryddes opp

Sandvik sier at hun ikke lengre kan sitte stille og lytte til arbeidstakere i omsorgen kommunen, som forteller om uholdbare arbeidsforhold, men som ikke tør ta opp dette med sin sjef eller nærmeste overordnede.

–De tør ikke av frykt for sanksjoner. Derfor kommer de til oss politikere.

Hun hevder at hun ikke har opplevd liknende omfang av slike henvendelser. Nå vil de ha svar på hvorvidt ordføreren har kunnskap om situasjonen.

–Vi må videre se hva som kan gjøres for å rydde opp i situasjonen, sier Sandvik.

De to politikerne forteller at det har vært flere direktehenvendelsene fra arbeidstakere i omsorgen som klager på arbeidsmiljøet det siste året.

– Minner om fryktkultur

– Det uttrykkes stor fortvilelse. Om ansatte som går gråtende hjem fra jobb og opplever ikke å strekke til. Vi får vite at mangelen på ressurser gjør det ubehagelig å være på jobb. At kritisk kompetanse, for ofte er på kanten av det forsvarlige. Antall sykemeldinger er stort, ansatte reduserer stillinger eller søker seg vekk. De sier de stadig må løpe fortere, samtidig som de ikke tør å si ifra. Fra flere soner sies det, at om man ytrer seg kritisk, så får det får det negative konsekvenser som forbigåelse av vakter og stillinger, forflytning av tjenestested, og så videre, forklarer de.

Stjørdal kommune skal være en god og atraktiv arbeidsgiver, men politikerne mener at dette minner om en fryktkultur.

– Vi må derfor bare ta denne saken videre, sier Håve.

–Det er bekymringen over innholdet og kvaliteten på de tjenester som ikke går på ren fysisk pleie, som er utgangspunktet for saken i kommunestyret.

Utgangspunktet for spørsmålet i kommunestyret er konkrete henvendelser fra pårørende til brukere på bosenter. De to påpeker at det ikke er en kritikk av de ansatte, tvert imot; de ønsker å gi honnør til alle pleiere som gjør det de makter for beboernes trivsel.

Etatsjef i Stjørdal kommune, Hans Frederik Selvaag, sier til Bladet at han ønsker stor takhøyde for å si fra dersom det er noe man ikke er fornøyd med i etaten.

–Det er alvorlig dersom dette stemmer. Vi skal ikke ha noe å skjule. Når det er sagt så har jeg snakket med både tillitsvalget og tjenesteledere og får høre at det er stille i båten, så jeg blir litt i stuss når jeg hører dette. Det kan nok gjelde noen, men ikke alle. Det er en fryktelig vanskelig balansegang å skjære alle under en kam. Dette framstilles som om de 450 i etaten som går på jobb i morgen er livredde. Jeg tror ikke noe på at det er en fryktkultur i hele omsorg, sier han.

Selvaag understreker at interpellasjonen i kommunestyremøtet torsdag, ikke handler om fryktkultur.

–Jeg er forberedt på å svare på interpellasjonen, som handler om kvalitet på omsorgstjenestene vi leverer, sier han.