- Jeg har inntrykk av at Stjørdal jobber godt, og det høres ut som det er kontroll på antallet som kommer. Det gjør at de ansatte får bedre tid til å jobbe med dem som er her, sier Sylvi Listhaug til Bladet.no.

Hun var invitert til Stjørdal torsdag ettermiddag blant annet for å høre om hvordan integrasjonsarbeidet i Stjørdal foregår.

90 nasjoner

Her ble det blant annet fremlagt tall som viser over 90 nasjoner er representert i kommunen, og at rundt 2000 innbyggere i dag har innvandrerbakgrunn. Hele 80 prosent av innvandrerne er i jobb eller utdanning innen fem år.

Grunnen til at Stjørdal lykkes så godt er blant annet god samhandling mellom flyktningetjenesten, Nav, voksenopplæringen og det lokale næringslivet.

Økt gjenforening

Antall asylsøkere går ned, men ifølge Listhaug er det en annen stor utfordring som venter vertskommunene i Norge.

- Familiegjenforening er den store utfordringen for oss. Nå er det ikke lenger krav om å forsørge familiene for dem som søker om gjenforening, noe som regjeringen ønsket men som ble nedstemt av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. I år er prognosen 16000 på landsbasis, en økning på et par tusen fra i fjor. Tallet er ventet å stige ytterligere i årene fremover, sier hun.

Fikk lokal støtte

Reisen til Stjørdal inneholdt også å delta på stand for Fremskrittspartiet på torget i Stjørdal sentrum. Her møtte innvandrings- og integrasjonsministeren mange tilhengere.

- Jeg liker Sylvi godt. Jeg synes det er forferdelig trist at det kommer persongrep og bortimot mobbing av henne nå i valgkampen. Slik retorikk skal det ikke være i politikken, sier Margit Grudt, som sammen med Sonja Hofstad fikk hilse på Listhaug.

Grudt innrømmer at hun sympatiserer med Fremskrittpartiet.

- De er de eneste som vil forby hijab på barn i barnehage og skole. Det er hjertesaken min nå, sier hun.