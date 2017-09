Tullingan i Lånke har våknet til liv

«Leker med livet» har de kalt årets Lånkerevy. Forhåpentligvis gjelder det ikke oss publikum, når vi nå inviteres til å kjøpe billetter fra mandag 11. september.

De skal leke med livet fra scenen. Det er en tittel som kan romme litt av hvert, og som vi kan legge forskjellig betydning i. Det er litt å leke med livet, en risiko å stille seg opp på scenen foran et fullsatt Trudvang også, forklarer revygjengen som har startet øvingene.

God stemning

Det hamres og spikres på Trudvang om kveldene. Skuespillerne er der og finskriver manus og pusser på replikker. Rundt dem jobber venner, kjente og sambygdinger med rammen til årets oppsetning.

– Vi skal få nytt garderobesystem. Ellers jobbes det for fullt med årets kulisser, forteller revysjef Christer Nilsen.

– Revyen begynner å ta form? Hva skal den handle om?

– Alt det som har skjedd rundt oss, og ikke skjedd. Det som burde ha skjedd. Vi har ikke noe gjennomgangstema, men kommer inn på forskjellige ting. Noe skal vi holde litt åpent til det nærmer seg. En revy må også være aktuell. I fjor fikk vil leppa til Therese Johaug, bokstavelig talt blodfersk like i forveien. Den var vi heldig med, sier Anne-Berit Sivertsen.

Åtte forestillinger

Premieren blir 7. oktober og det er planlagt åtte forestillinger. Seks lørdager en søndag og en fredag. Noe som åpenbart skjer rundt de tider, er stortingsvalget. Det går sikkert ikke upåaktet hen. I det hele tatt har revygjengen et våkent blikk på alle bevegelser i lokalmiljøet og i verden for øvrig. Ingen kan føle seg for trygg, men må påregne å bli tullet med.

Ny lattergaranti

– Det er jo galskap i år som hele tida. Fordi det er en gjeng med tullinger. I positiv forstand selvfølgelig. Det blir lattergaranti i år også, sier Christer.

De er den samme gjengen. Det er god kontinuitet i revygruppa. Alle sammen har gledet seg helt siden forrige gang.

– Det er helt kjempe å være med! Årets høydepunkt for oss. Det har vært jevnlig skrivemøter fra januar, og en blir gående litt i den bobla, men vi er i den samme bobla alle sammen, sier Tomas.

Ingen krangling

– Er det bare fryd og gammen? Det kan ikke bli krangling om hvem som skal være den store stjerna?

– Nei, jeg er sterkest, så det blir meg det, skoggerler Sivertsen.

– Det blir utsolgt igjen?

– Ja det håper vi. Det er bare å løpe og kjøpe, sier revygjengen.