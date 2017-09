Tom Arnøy fra Lånke mottar prisen for sitt arbeid som medgrunnlegger og administrerende direktør i selskapet Zedge. «Founder of the year»-prisen ble delt ut i Tromsø torsdag kveld.

– Jeg tar imot denne utmerkelsen med stor ydmykhet. Jeg ønsker å dele denne prisen med gründerne som ikke nådde sine mål, fordi jeg vet av erfaring hvor små marginene er og at dyktighet og dedikasjon alene ofte ikke er nok. Jeg vet at jeg lett kunne ha mislykkes på veien hit, sier Arnøy i en pressemelding.

Takker kona

Han legger til at han også ønsker å dele prisen med sin medgründer Kenneth Sundnes og alle medarbeiderne i Zedge.

Prisen ble delt ut av den nordiske organisasjonen Nordic Startup Awards. Vinneren ble valgt av en fagjury, i tillegg til stemming over Internett.

– Jeg vil også benytte anledning til å takke kona mi som har vært med på hele reisen. Jeg hadde ikke vunnet denne prisen uten henne, sier Tom Arnøy.

Nordisk finale

Han går nå videre til den nordiske finalen i Stockholm 18. oktober.

Zedge er et selskap med en norskutviklet plattform for mobilt innhold. Appen Zedge er lastet ned over 260 millioner ganger og er akkurat nå installert på over 90 millioner aktive mobiltelefoner verden rundt. Selskapet har hovedkontor i Trondheim og ble børsnotert i New York i juni 2016.