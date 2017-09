På spørsmål til de unge om hva de syntes om den nye barnehagen var det noen som svarte at den var fin, og at det var artig med ett nytt hus, og ei lita jente hadde også lagt merke til at nå var lekeplassen utenfor blitt større.

Det var en glad rektor Anders Westøø ved Skjelstadmark oppvekstsenter som ønsket bygdefolket velkommen til åpningen. Han takket både de ansatte og barna, og for at de hadde taklet byggeperioden så godt. de hadde jo nærmest levd på en byggeplass.

By og land

Den offisielle åpningen foregikk med sparkesykkel og med ordføreren i spissen for en hel gjeng med unger.

– Jeg ser ingen motsetninger i mellom å bygge ut i sentrum av Stjørdal eller ute på bygda, sa ordfører Ivar Vigdenes da han gratulerte skjelstadmarkingene med nybygget.

Han sa også at de sjøl hadde vært de største pådriverne for å få barnehagen utbygd. For som han sa, det er ingen ting som kommer av seg sjøl.

En fordobling

Det nye tilbygget er på 450 kvadratmeter. Fram til sist vår hadde Skjelstadmark barnehage 30 plasser, etter utbyggingen vil det bli 72 plasser. Over en fordobling av antall barn.

Bygningssjef Bjørn Bremseth uttalte, at så langt som det var mulig hadde skjelstadmarkingene fått det slik de ville med barnehagen.

– Så her ser du vel bare blide fjes, sa Bjørn Bremseth.

Foreldre vi snakket med var fulle av begeistring over tilbudet til barna deres.

– Det kuinn itj ha vorti likar, sa en ung mor før hun startet på omvisningen i den splitter nye barnehagen.