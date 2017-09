Det blir børning med grombil fra Børning-filmen

– Dette er en artig bil. Helt rå framkommelighet, sier Morten Johnsen ved Toyota Bilia Stjørdal.

Utenforfor bilhuset på Sutterøy står det en doning av en Hilux. Akkurat denne bilen ble brukt i Børning 2-filmen, og skal skinne opp Stjørdal under lørdagens «Bilfæst» i regi av Hell Cruisers.

Action

Det er Toyota-spesialisten Arctic Trucks i Drammen som har bygd om bilen. Den er importert fra Russland. Bilen, som er en 2016-modell, har 2,8 liter motor og 174 hestekrefter.

– Standard motor og gir. Nå koster den rundt 800.000 kroner og selges som varebil, forteller Johnsen.

Børning-bilen skal lørdag være med på funrun rundt om i Stjørdal, der siste post er børning på «børneplata» utenfor Hell Cruisers sitt klubbhus i Storvika.

– Ettersom vi låner bilen så må vi være litt forsiktige, men litt action blir det kanskje, sier Morten Johnsen lurt.

I forbindelse med visningen av filmen «Børning 2» i Kimen kino lørdag ettermiddag, vil bilen stå utenfor kulturhuset. Og noen heldige vil også få bli med på en kjøretur.

– Senere på kvelden skal den også være med i bilparaden i Gågata. Den skal levers tilbake natt til mandag, så her må folk møte opp for å ta en titt på den, sier Johnsen.

Bilparade

Hell Cruisers har med seg flere samarbeidspartnere til lørdagens «Bilfæst». Og det er mye på programmet gjennom dagen. En god del av det vil skje på Lånkebanen.

– Det blir kokkeduell mellom flere restauranter, Tore Kristoffersen utfordrer bilbransjen og politiker Leif Eggen har utfordret andre politikere til duell i Lånke, sier bilfæstsjefen Håvard Dahlen.

Han håper å fylle Gata og Torget under paraden lørdag kveld. Jan Borge Larsen med band sørger for show og musikk. Dahlen har en oppfordring til alle bileiere som skal ut på hjul:

– Jeg vil ikke se noen form for børning i sentrum. Det skal skje under kontrollerte former utenfor klubbhuset vårt i Storvika, understreker han.