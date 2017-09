De fleste partiene bruker de siste dagene og timene i håp om å mobilisere velgere før stortingsvalget avgjøres på mandag. Meningsmålingene viser at det er historisk jevnt mellom blokkene, og at det både kan bli en ny regjering ledet av Erna Solberg eller at Jonas Gahr Støre får samlet nok stemmer til å flytte inn i statsministerboligen.

På valgkampbesøk i Malvik

- Det er blitt en fast tradisjon når det er valgkamp at jeg besøker Malvik, Melhus og Trondheim den siste lørdagen før valgdagen, innledet Børge Brendes sin appell på Malvik senter lørdag formiddag, til et publikum som stort sett besto av lokale valgkampmedarbeidere.

- Hvordan vurderer du, som har vært med på mange valg, denne valgkampen?

- Det har vært en litt rar valgkamp med mye kritikk av andre partiet, og lite snakk om politiske saker og egen politikk. Men jeg synes Erna har vært god i de debattene hun har deltatt, oppsummerte Brende årets valgkamp for Bladet to dager før valgdagen.

Erna avgjør jobben

Utenriksministeren, som selv ikke stiller til valg denne gangen, er avhengig av at velgerne gir Høyre fornyet tillitt dersom han skal fortsette som landets utenriksminister.

- Det er Erna som etter valget avgjør om jeg fortsatt skal være med i regjeringen. Nå tror jeg det blir et utrolig jevnt valg, sier Børge Brende.

- Statsministeren har fått en del kritikk for ikke å ha tatt et oppgjør med Sylvi Listhaug. Men det tror jeg ikke vil være avgjørende for velgerne, sier han.

Merkelige utslag på målingene

- Har du tidligere opplevd et valg med så mange ulike meningsmålinger?

- Det har vært mange målinger med noen merkelige utslag. Arbeiderpartiets fall på 10 prosentpoeng i løpet av valgkampen er et sterkt utslag. Men vi har jo sett også fra andre land at meningsmålinger ikke alltid slår til, sier Børge Brende.

Gode resultater fra regjeringen

Børge Brende mener at Høyre i regjering har levert mye god politikk.

- Det har skjedd mye i disse fire årene, og det har vært fire år med gode resultater fra regjeringen. Det startet med et dramatisk fall i oljeprisene og mange som mistet jobbene sine. Med regjeringens politikk er det skapt nye arbeidsplasser og ledigheten går ned, sa Brende blant annet i sin appell.

- Men situasjonen på den rødgrønne siden gjør at jeg er ganske bekymret. En regjering bestående av Ap, SV og Sp vil ikke få gjennom en eneste sak i Stortinget uten å gå til Miljøpartiet eller Rødt, dersom disse partiene kommer på vippen. De to partiene har en politikk jeg mener ikke er forsvarlig for Norge, sa Børge Brende, før han sammen med sin politiske sekretær og flere sikkerhetsvakter dro videre til Trondheim for å møte flere velgere og valgkampmedarbeidere.