Får endelig bredbånd

Nå får de endelig bedre telefon og internett.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har tildelt midler til 40 prosjekter i kommuner med dårlig bredbåndsdekning. Den statlige støtten går til områder der kommersiell utbygging ikke er lønnsom.

Ett av de omsøkte prosjektene i Nord-Trøndelag som har fått innvilget søknaden, er Langstein.

Til sammen ble det søkt om nær 589 millioner kroner i støtte. De 138,7 millionene Nkom i år har til fordeling, gir om lag 13 700 husstander ny eller forbedret bredbåndsdekning. Gjennomsnittlig tilskudd for hver ny bredbåndstilknytning er ca. 10 100 kroner, opplyses det i en pressemelding.

I Nord-Trøndelag kom det iinn 17 søknader. 7 er innvilget.

Langstein får ifølge Trønderavisa 980.000 kroner i støtte.

- Da blir det bredbånd oppe i Langstein også! Går sent med for lite penger og en mer byråkratisk statlig støtteordning enn før, men det går framover! Jeg føler meg trygg på at kommunen også denne gang vil stille opp med vårt, uttaler Stjørdals ordfører Ivar Vigdenes på Facebook.