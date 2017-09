Overbeviste ikke som «laksepolitikere»

Lokale fiskeentusiaster fikk ikke de svarene de håpet på. Noen var tildels kritiske til kunnskapsnivået i forhold til et tema som betyr nokså mye for Stjørdal.

Skuffet

- Det er det samme vi har hørt fra politikerne i alle slike sammenhenger og i tidligere valgkamper. Jeg er skuffet over dem for å si det rett ut, var Jan Sakshaugs kommentar etterpå.

Sakshaug driver sportsbutikk i Stjørdal. Han påpekte at laksefisket er Stjørdals viktigste turistattraksjon hvis en måler i økonomiske ringvirkninger.

Kritisk var også Kjell Sverre Størseth, tidligere leder for fiskeutvalget i Stjørdal Jeger- og Fiskerforening. I dag engasjert i stamlaksfiske.

Savnet substans

- Jeg må si meg enig med han fra sjømatnæringa som var deprimert over kunnskapsnivået her i kveld. For å være helt ærlig så synes jeg en del vitnet om kunnskapsløshet. Det var fullstendig mangel på substans når det gjelder laks. Det hadde de ikke peiling på, sa Størseths om politikerne i debatten, sa Størseth.

Morten Welde, nåværende leder av fiskeutvalget i SJFF hadde hørt ett godt poeng som han bet seg merke i.

- Det Kjerkol sa om at det må sikres kontinuitet i bidraget fra kraftselskapene til klekkeriet i Meråker og skjøtsel av elva framover var bra, sa han.

Mener forskningen hetses

Welde tok ellers i et kraftig oppgjør med sjømatnæringa.

- Næringa har drevet en hets mot forskningsmiljøet som en ikke har sett noe maken til siden tobakksindustriens verste dager, sa Welde.

Næringa som hadde en representant i salen og deltok i debatten, kom ikke tilbake på dette. Representanten kritiserte også kveldens kunnskapsnivå, og ville redegjøre for hvor lite oppdrettslaks som er fanget i elvene i Nord-Trøndelag den senere tida.

Faglig del

Oppspillet til debatten var en faglig del med foredrag fra elveeierlaget ved leder Gunnar Daniel Fordal som tok for seg status og utfordringer for Stjørdalsvassdraget. I tillegg snakket Eva B. Thorstad fra Vitenskapelig råd.

Lus og rømming fra oppdrett beskrevet som den største trusselen mot Stjørdalslaksen og andre villaksstammer.

Arrangør av seminaret var Forum for Natur og friluftsliv i Nord-Trøndelag. Og debattleder var Jan Olav Tømmerås som ønsket at politikerne skulle greie ut om hvordan de vil bevare og passe på villaksstammen og Stjørdalselva.

Ikke enige

Politikerne kranglet noe seg imellom om hvor stort problem lakselus og rømminger fra oppdrettsanlegg egentlig er. Morten Harper fra Naturvernforbundet utfordret partiene til å si hva de vil prioritere -flyplassutbygging eller bevaring av ørreten, hvis det ene går på bekostning av det andre i Stjørdal.

Noen kommentarer fra politikerne:

- Vi er sterkt imot utbygging av Langøra. Vi vil heller satse på jernbane, og hovedgrunnen til det er sjøørreten, sa Roald Arentz, 2. kandidat for Rødt i S-T. Han mente ellers at det er sterkt betenkelig om Norge skal øke sin satsing på kraftproduksjon.

- Tror dialog er bedre enn at det lages et fiendebilde (mellom villaksinteressene og sjømatnæringa red.anm), sa Andre N. Skjelstad, 1. kand. for Venstre i N-T. Han trodde ikke på vannkraftutbygging, men at vi må være teknologioptimister i forhold til andre fornybare løsninger.

- Det er enstemmig i Stortinget blant aller partier at vi fortsatt skal ha vekst i oppdrettsnæringa. Da må vi ta utfordringa med lus og rømming, framholdt Ingvild Kjerkol, 1.kand.for Ap i N-T. Hun mente at det går bedre nå med færre rømminger fra anlegg. Hun syntes ikke at sjømatnæringa skal utpekes til noen "hovedfiende", men at det må være viktig å gjøre noe med de lokale forholdene. Blant annet det at elva graver seg ned i grunnen. Om flyplassutvidelse mente hun at det må vi det legges til rette for, uten at det betyr at en utrydde sjøørreten.

- Vi må klare å få til begge deler. (Både utbygging av lufthavna og bevaring av ørreten red. anm.), mente også Espen Teigen, 1. kandidat for Frp i N-T. Hans oppfatning er at det er mye nærmere en nullvisjon i forhold til rømminger i dag. Teigen ville ha satsing på vannkraftutbygging framover og han mente at det må gå an samtidig som miljøhensyn ivaretas.

- Vi vil advare mot omkamp fra høyresida om utbygging av allerede freda vassdrag, sa Torgeir Strøm, 1. kand. for SV i N-T. Det må ikke tillates vekst i oppdrettsnæringa før problemene som truer villaksen er løst, mente Strøm. Og han ville ikke ha en flyplassutbygging. De arealene man har til flyplassen i dag kan istedet utnyttes bedre.

- Vi har heldigvis en avtale med høyresida om å ta vare på sjøørreten, sa Tommy Reinås. 2. kandidaten for MDG i N-T som hintet til betingelsene som Miljøpartiet inngikk for å gi sin støtte den borgerlige blokka i Stjørdal. Om oppdrettsnæringa mente Reinås at den ikke må få ekspandere, da den er i ferd med å sette et altfor sterkt biologiske fotavtrykk. Han kritiserte næringa for å bagatellisere problemene rundt virksomheten.

- En rømt oppdrettslaks er en for mye, forkynte Magnus Delbekk 4. kandidat for Sp i N-T. Han var opptatt av nullvisjonen. Om flyplassutbygging kontra ørret trodde han at motsetningene her ikke er så store. Han mener det foreligger mange forslag til hvordan man kan bevare sjøørretbestanden.