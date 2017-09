– Vi må gjøre noe for å booste interessen for frivillighet, vi har nesten ingen flyktningguider igjen, sier nestleder i Malvik Røde Kors, Camilla Haugen.

I et forsøk på å knytte til seg flere frivillige introduserer hjelpeorganisasjonen nå månedlige treff for flyktninger og frivillige.

– Hensikten med treffene er hovedsakelig å bli bedre kjent med hverandre og trene på språk, sier Haugen.

Samles i Bruket

Den første tilstelningen avholdes onsdag 13. september i Bruket kulturhus i Hommelvik.

– For å gjennomføre dette trenger vi hjelp fra frivillige som kan bidra med praktiske ting, men aller helst å bare være der for flyktningene og snakke norsk med dem, sier Haugen.

Leder i Malvik Røde Kors Omsorg, Iris Thorsen, påpeker at den frivillige deltakelsen er helt uforpliktende,

– Vi håper at lokalbefolkningen vil stille opp og snakke norsk med våre bosatte flyktninger. Selv om målet er å rekruttere flere frivillige, er dette en helt uformell sammenkomst, hvor vi skal kose oss sammen uten forpliktelser, sier Thorsen. Hun mener dette er en ypperlig måte å bidra til integrering i lokalsamfunnet.

– Det kreves veldig lite av deg, men du får veldig mye tilbake, sier Iris Thorsen.

Kun en håndfull aktive

Refugees welcome to Malvik er medarrangør i Bruket førstkommende onsdag. Engasjementet rundt gruppa har falt den siste tiden, forteller styremedlem Aslaug Skarsaune Svenning.

Bare en håndfull av de 400 medlemmene kan betegnes som aktive i dag. Svenning håper de månedlige treffene kan blåse liv i gruppa.

– Det snakkes mye i media om at det er viktig at alle må integreres og lære seg å snakke norsk. Her kan alle norskspråklige bidra, uten forkunnskaper. Kom og prat med de nye innbyggerne våre i Malvik, gi ditt bidrag til integrering og språk. Det eneste du risikerer er en pizzabit og et møte med nye mennesker som virkelig ønsker å lære språket, oppfordrer hun.