Brudd i SAS-megling

Partene møttes til mekling lørdag i et forsøk på å unngå streik. LO-forbundet Norsk Flygerforbund og Parat-foreningen SAS Norge meklet på vegne av pilotene, med SAS som motpart.

Mandag morgen er streiken et faktum. I første omgang blir bare to piloter tatt ut – én fra flygerforeningen og én fra Parat. Streiken trappes opp torsdag, ved at alle norske SAS-flygere blir tatt ut i streik, skriver NTB.

Arbeidsavtalen har vært det største stridstemaet, der pilotene krever større forutsigbarhet i turnusplaner. Hyppigheten i antall helgevakter har også vært et tema.

– SAS kunne unngått streik dersom de hadde gitt oss samme betingelser som våre kolleger i Danmark og Sverige, med nasjonale tilpasninger. Dette er svært provoserende. Vi kan ikke akseptere denne splitt og hersk taktikken til SAS, sier Jens Lippestad, forhandlingsleder for Norges Flygerforbund i en pressemelding.