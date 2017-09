- Jeg stemte med både hodet og hjertet

Iversen forteller at ved året valg har han lagt vekt på skole og at vi skal ha et trygt samfunn.

- Det er en kombinasjon mellom hodet og hjertet, som ble avgjørende.

- Hvem stemte du på?

- Frp fikk min stemme i dag. Jeg har alltid stemt borgerlig og gitt min stemme til Frp eller Høyre.

- Har du tro på at Erna Solberg vil få styre landet etter valget?

- Jeg håper på at dagens borgerlige regjering får nye fire år. Fire år er relativt kort tid og vi trenger lenger tid for å se virkningen av politikken de har satt ut i livet, sier Iversen.

Stille morgen

Elise Mathisen i valgstyret forteller at litt over femti hadde levert sine stemmesedler den første timen etter at de åpnet valglokalet på Sveberg. Dette er ett av de fem lokalene i Malvik. De fire andre er Saksvik skole, Ytre Malvik samfunnshus, Idrettsbygget i Hommelvik og Mostadmark samfunnshus.

- Det har vært litt stillere enn ved de siste valgene. De fleste bruker å komme innom her på ettermiddagen etter at folk er ferdig på jobb. Men det er stillere og årsaken til det, kan være at veldig mange har forhåndsstemt, sier Mathisen.